فيديو .. قوات الجيش اليمنى تحرر مواقع استراتيجية جديدة بـ"البيضاء"







إيمان حنا

تمكنت قوات الجيش المدعومة بطيران تحالف دعم الشرعية، اليوم ، من تحرير مواقع استراتيجية جديدة في مديرية ردمان شمالي محافظة البيضاء.

وبحسب بيان المركز الإعلامي للقوات المسلحة بالمملكة السعودية، فإن مصدر عسكرى أكد تمكن قوات الجيش اليمنى من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في منطقة "قانية" شمالي البيضاء، ومنها: جبل "الفالق" و"هضبة رمضة" و"جبل الوعيل" و"جبل خرفان" المطلة على منطقة قانية، إضافة إلى تحرير منطقة "اليسبل" وعدد من المواقع والتباب.

وأضاف، أن هذا يأتى بالتزامن مع غارات جوية مكثّفة قام بها طيران تحالف دعم الشرعية استهدفت تجمعات وتحركات للمليشيات الحوثية، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوفها، ومنها تدمير مخزن أسلحة للمليشيات في "شعب الماعز" التابع لمنطقة "بني وهب" بمديرية السوادية.

كما شنت مدفعية الجيش قصفًا مكثّفًا استهدف مواقع المليشيات الانقلابية في جبل مسعودة وجبل العر، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيات وتدمير آليات.

ومن جهة أخرى تستكمل قوات الجيش الوطنى باليمن تأمين معسكر "الكمب" بالملاحيظ، بمديرية الظاهر جنوبي غرب محافظة صعدة، وقال مصدر عسكري حسب بيان المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش نفّذت، صباح اليوم، عملية واسعة لتأمين معسكر "الكمب" بالملاحيظ، وقامت بتمشيط جميع المواقع المحيطة به، وتطهير ما تبقى من جيوب المليشيات.

وأضاف بأن مليشيات الحوثي الانقلابية نفذت- خلال اليومين الماضيين- هجمات يائسة في محاولة منها لاستعادة بعض المواقع التي فقدتها في جبهة الملاحيظ، إلا انها تلقت ضربات موجعة وخسائر كبيرة على يد أبطال الجيش.