عميد تربية المنوفية يكرم الفائزة بذهبية الجودو

جانب من التكريم







المنوفية – محمود شاكر

كرم الدكتور جمال الدهشان عميد كلية التربية جامعة المنوفية رنا بيومى القاضى الطالبة بكلية التربية بالفرقة الأولى شعبة بيولوجى لفوزها بالمركز الأول وحصولها علي الميدالية الذهبية لوزن 48 ك فى بطولة الشهيد الرفاعى 45 للجودو ببور سعيد .

وجدير بالذكر أن الطالبة فازت بالمركز الأول أيضا فى دوري جامعة المنوفية وأحد العناصر المتميزة بالمنتخب المصري لآنسات الجودو.