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عميد تربية المنوفية يكرم الفائزة بذهبية الجودو

الخميس، 05 أبريل 2018 12:49 م
عميد تربية المنوفية يكرم الفائزة بذهبية الجودو جانب من التكريم


المنوفية – محمود شاكر
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كرم الدكتور جمال الدهشان عميد كلية التربية جامعة المنوفية رنا بيومى القاضى الطالبة بكلية التربية بالفرقة الأولى شعبة بيولوجى لفوزها بالمركز الأول وحصولها علي الميدالية الذهبية لوزن 48 ك فى بطولة الشهيد الرفاعى 45 للجودو ببور سعيد .

وجدير بالذكر أن الطالبة فازت بالمركز الأول أيضا فى دوري جامعة المنوفية وأحد العناصر المتميزة بالمنتخب المصري لآنسات الجودو.

 

 

 


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