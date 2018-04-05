عميد تربية المنوفية يكرم الفائزة بذهبية الجودو

عميد تربية المنوفية يكرم الفائزة بذهبية الجودوالخميس، 05 أبريل 2018 12:49 م
جانب من التكريم
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كرم الدكتور جمال الدهشان عميد كلية التربية جامعة المنوفية رنا بيومى القاضى الطالبة بكلية التربية بالفرقة الأولى شعبة بيولوجى لفوزها بالمركز الأول وحصولها علي الميدالية الذهبية لوزن 48 ك فى بطولة الشهيد الرفاعى 45 للجودو ببور سعيد .
وجدير بالذكر أن الطالبة فازت بالمركز الأول أيضا فى دوري جامعة المنوفية وأحد العناصر المتميزة بالمنتخب المصري لآنسات الجودو.
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