video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 05 أبريل 2018 03:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

على حسين السماق مراقبا دائما جديدا لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة

الخميس، 05 أبريل 2018 02:56 م
على حسين السماق مراقبا دائما جديدا لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة الجامعة العربية ـ صورة أرشيفية


جنيف (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت الأمم المتحدة فى جنيف، اليوم الخميس، تقديم السفير على حسين السماق أوراق اعتماده مراقبا دائما جديدا لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة فى جنيف إلى مدير عام المقر الأوروبى للمنظمة الدولية مايكل موللر.

وفى بداية مهام عمله، بحث السماق مع المدير العام سبل التعاون وتعزيزها بين الجامعة العربية والمنظمة الدولية.

السماق هو دبلوماسى كويتى شغل منصب سفير الكويت لدى كندا من عام 2010 وحتى 2016 وكان كذلك مديرا لإدارة الأمريكيتين فى الفترة من 2008 وحتى 2010، كما تولى منصب سفير الكويت فى العديد من البلدان منها (شيلى وأوروجواى وباراجواى والأرجنتين وأيضا ميانمار وبنجلاديش وهولندا).

كما شغل منصب نائب رئيس بعثة الكويت لدى المجموعة الأوروبية فى بروكسل، ومثل الكويت فى العديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية وهو حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة الكويت عام 1974.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مندوب الكويت بالجامعة العربية: نتابع جهود الأمم المتحدة للتحقيق فى أحداث غزة

الجامعة العربية تؤيد طلب فلسطين بفتح تحقيق عاجل فى جرائم الحرب الإسرائيلية

الجامعة العربية: قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس هدفه خلق واقع غير قانونى (صور)

على حسين السماق

الجامعه العربيه

الامم المتحده

مايكل موللر

جنيف




لا تفوتك
"القومية للبريد": تحصيل مصاريف الحج عبر مراكز الهيئة بجميع أنحاء الجمهورية

"القومية للبريد": تحصيل مصاريف الحج عبر مراكز الهيئة بجميع أنحاء الجمهورية

برنامج رامز جلال يُثير أزمة فى الأهلي.. اعرف التفاصيل

برنامج رامز جلال يُثير أزمة فى الأهلي.. اعرف التفاصيل

قبل احتفالات شم النسيم.. الداخلية تضبط عشرات الأطنان من الفسيخ والرنجة الفاسدة بالمحافظات.. واتحاد الغرف التجارية ينصح المواطنين بعدم الشراء من الأسواق.. وخبراء تغذية:الرائحة الكريهة وتغير اللون من علامات التلف

قبل احتفالات شم النسيم.. الداخلية تضبط عشرات الأطنان من الفسيخ والرنجة الفاسدة بالمحافظات.. واتحاد الغرف التجارية ينصح المواطنين بعدم الشراء من الأسواق.. وخبراء تغذية:الرائحة الكريهة وتغير اللون من علامات التلف

دفتر أحوال المواطن.. مطالب للحكومة بتوفير شهادات أمان للعمال المصريين بالخارج.. أهالى الحواتم بالفيوم يستغيثون من بيع المخدرات علنا.. ماسورة مياه مكسورة منذ 5 أيام بالإسكندرية ومطالب بإصلاحها

دفتر أحوال المواطن.. مطالب للحكومة بتوفير شهادات أمان للعمال المصريين بالخارج.. أهالى الحواتم بالفيوم يستغيثون من بيع المخدرات علنا.. ماسورة مياه مكسورة منذ 5 أيام بالإسكندرية ومطالب بإصلاحها

مشجع ليفربول: مستعد أغسل ملابس محمد صلاح بس "طمنونى عليه"

مشجع ليفربول: مستعد أغسل ملابس محمد صلاح بس "طمنونى عليه"

دار الإفتاء تحرم المشاركة فى لعبة "الحوت الأزرق".. تعرف على الأسباب

دار الإفتاء تحرم المشاركة فى لعبة "الحوت الأزرق".. تعرف على الأسباب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة