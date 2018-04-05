على حسين السماق مراقبا دائما جديدا لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة







جنيف (أ ش أ)

أعلنت الأمم المتحدة فى جنيف، اليوم الخميس، تقديم السفير على حسين السماق أوراق اعتماده مراقبا دائما جديدا لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة فى جنيف إلى مدير عام المقر الأوروبى للمنظمة الدولية مايكل موللر.

وفى بداية مهام عمله، بحث السماق مع المدير العام سبل التعاون وتعزيزها بين الجامعة العربية والمنظمة الدولية.

السماق هو دبلوماسى كويتى شغل منصب سفير الكويت لدى كندا من عام 2010 وحتى 2016 وكان كذلك مديرا لإدارة الأمريكيتين فى الفترة من 2008 وحتى 2010، كما تولى منصب سفير الكويت فى العديد من البلدان منها (شيلى وأوروجواى وباراجواى والأرجنتين وأيضا ميانمار وبنجلاديش وهولندا).

كما شغل منصب نائب رئيس بعثة الكويت لدى المجموعة الأوروبية فى بروكسل، ومثل الكويت فى العديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية وهو حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة الكويت عام 1974.