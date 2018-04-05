video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 05 أبريل 2018 07:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط لحوم مجهولة المصدر و8800 رغيف مدعم بكفر الشيخ

الخميس، 05 أبريل 2018 07:08 م
ضبط لحوم مجهولة المصدر و8800 رغيف مدعم بكفر الشيخ لحوم - أرشيفية


كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

قال عادل الهابط، المتحدث الرسمى للمديرية التموين بكفر الشيخ، إن الحملة التى شكلها المهندس عماد حبيب وكيل وزارة التموين، برئاسة عابد العزونى مدير تموين الحامول، تمكنت من ضبط 8800 رغيف بتروسيكل جمعهم 3 عاطلين.

حررت الحملة محضر رقم 238 جنح أمن دولة ضد" ع .م. ع" لحيازته وبيع زيوت طعام غير مدون عليها أى بيانات ومجهولة المصدر، وتحفظت 23 جركن زيت، وحررت المحضر رقم 239 جنح أمن دولة ضد "ر. ف .ح"، شارع العاشر من رمضان لقيامه بالذبح خارج السلخانة، والتحفظ، على 3 كجم لحوم بلدى.

وأضاف الهابط، فى بيان له، تحرر المحضر رقم 240 جنح أمن دولة ضد "ر .ح ر"، شارع العاشر من رمضان لقيامه بالذبح خارج السلخانة، والتحفظ على 4 كيلو لحوم بلدى، وحررت المحضر رقم 241 جنح أمن دولة ضد "م .ص. أ" شارع العاشر من رمضان لحيازته، لحوم مفرومة لا يوجد عليها أى بيانات ومجهولة، المصدر وتم التحفظ على 45 كيلو لحوم مفرومة، وحررت المحضر رقم 242 جنح أمن دولة ضد" م. أ م" .قرية 6 الطرفاية، لوجود زيادة فى رصيد الدقيق فى المخبز وقدرها 7 شكاير، دقيق بلدى، وتحررت المحضر رقم 243 جنح أمن دولة ضد" أ. ع .ب" صاحب محطة بترول حامول، السعيد، لعدم الالتزام، بمواعيد، التشغيل، الخاصة بالمحطة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. اعدام فسيخ ورنجه غير صالحه وضبط مصنع يقلد العلامات التجارية بكفر اللشيخ

كفر الشيخ

اخبار مصر

اخبار محافظه كفر الشيخ

تموين

حمله

جنح امن




لا تفوتك
ياسمين صبرى تحصل على مليون جنيه فى برنامج رامز جلال وشيرين أبرز الضيوف

ياسمين صبرى تحصل على مليون جنيه فى برنامج رامز جلال وشيرين أبرز الضيوف

فيديو.. هل أصبح ليفربول فريق محمد صلاح ؟

فيديو.. هل أصبح ليفربول فريق محمد صلاح ؟

التنظيم الدولى للإخوان يسند ملف تشويه مصر لرئيس مركز ابن خلدون بعد ضبط عبدالمنعم أبوالفتوح.. سعد الدين إبراهيم يرحب ويطالب بدعم مالى لبدء تنفيذ الخطة المشبوهة.. ويعد بالاستعانة بدول معروفة بكرهها الشديد للقاهرة

التنظيم الدولى للإخوان يسند ملف تشويه مصر لرئيس مركز ابن خلدون بعد ضبط عبدالمنعم أبوالفتوح.. سعد الدين إبراهيم يرحب ويطالب بدعم مالى لبدء تنفيذ الخطة المشبوهة.. ويعد بالاستعانة بدول معروفة بكرهها الشديد للقاهرة

فيديو وصور.. السعودية توقع اتفاقا لافتتاح 40 دار عرض سينمائية بعد إغلاقها فى السبعينيات.. و"Black Panther" أول فيلم يعرض بها بعدما تعدت إيراداته مليار دولار.. وخطة لإقامة 2500 شاشة بحلول 2030

فيديو وصور.. السعودية توقع اتفاقا لافتتاح 40 دار عرض سينمائية بعد إغلاقها فى السبعينيات.. و"Black Panther" أول فيلم يعرض بها بعدما تعدت إيراداته مليار دولار.. وخطة لإقامة 2500 شاشة بحلول 2030

"القومية للبريد": تحصيل مصاريف الحج عبر مراكز الهيئة بجميع أنحاء الجمهورية

"القومية للبريد": تحصيل مصاريف الحج عبر مراكز الهيئة بجميع أنحاء الجمهورية

برنامج رامز جلال يُثير أزمة فى الأهلي.. اعرف التفاصيل

برنامج رامز جلال يُثير أزمة فى الأهلي.. اعرف التفاصيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة