ضبط لحوم مجهولة المصدر و8800 رغيف مدعم بكفر الشيخ

قال عادل الهابط، المتحدث الرسمى للمديرية التموين بكفر الشيخ، إن الحملة التى شكلها المهندس عماد حبيب وكيل وزارة التموين، برئاسة عابد العزونى مدير تموين الحامول، تمكنت من ضبط 8800 رغيف بتروسيكل جمعهم 3 عاطلين.

حررت الحملة محضر رقم 238 جنح أمن دولة ضد" ع .م. ع" لحيازته وبيع زيوت طعام غير مدون عليها أى بيانات ومجهولة المصدر، وتحفظت 23 جركن زيت، وحررت المحضر رقم 239 جنح أمن دولة ضد "ر. ف .ح"، شارع العاشر من رمضان لقيامه بالذبح خارج السلخانة، والتحفظ، على 3 كجم لحوم بلدى.

وأضاف الهابط، فى بيان له، تحرر المحضر رقم 240 جنح أمن دولة ضد "ر .ح ر"، شارع العاشر من رمضان لقيامه بالذبح خارج السلخانة، والتحفظ على 4 كيلو لحوم بلدى، وحررت المحضر رقم 241 جنح أمن دولة ضد "م .ص. أ" شارع العاشر من رمضان لحيازته، لحوم مفرومة لا يوجد عليها أى بيانات ومجهولة، المصدر وتم التحفظ على 45 كيلو لحوم مفرومة، وحررت المحضر رقم 242 جنح أمن دولة ضد" م. أ م" .قرية 6 الطرفاية، لوجود زيادة فى رصيد الدقيق فى المخبز وقدرها 7 شكاير، دقيق بلدى، وتحررت المحضر رقم 243 جنح أمن دولة ضد" أ. ع .ب" صاحب محطة بترول حامول، السعيد، لعدم الالتزام، بمواعيد، التشغيل، الخاصة بالمحطة.