ضبط كمية من الدقيق والسكر التموينى المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالفيوم







الفيوم – رباب الجالي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من ضبط كمية من الدقيق والسكر التموينى المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالمحافظة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم ، إخطارا بضبط 375 كيلو دقيق بلدى مدعم قبل تهربية لبيعه بالسوق السوداء وتحرر المحضر رقم 8858 لسنة 2018 جنح مركز شرطة الفيوم كما تم تحرر المحضر رقم 334 لسنة 2018 جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة طامية ضد محمد ل أ 40 سنة عامل ونجاح س م مديرة مسؤلة بمخبز بلدى لحيازتهما 750 كيلو سكر تموينى لبيعها بالسوق السوداء وأخطرت النيابات المختصة التى تولت التحقيق.