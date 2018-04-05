ضبط طن رنجة مجهولة المصدر فى الشرقية







الشرقية - إيمان مهنا

شن قطاع تموين شمال الشرقية برئاسة عبد الحميد عزاز رئيس القطاع بالتنسيق مع إدارة تموين فاقوس والرقابة التموينية، وإدارة الطب البيطرى، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة على مصانع تصنيع "الرنجة المدخنة".

وتمكنت الحملة من ضبط 250 صندوق رنجة، زنة الواحد 5 كيلو جرامات، داخل مصنع رنجة بدون تراخيص، ملك للمدعو "م.أ.م" بناحية "الدميين" التابعة لمركز فاقوس، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 139 جُنح فاقوس لسنة 2018.

كما تم ضبط مصنع آخر بناحية كفر "عمار" بفاقوس، ملك للمدعو "م.م.أ" والذى تبين وجود كميات من الأسماك بدون فواتير تدل على مصدرها، وجرى التحفظ على 250 صندوق رنجة بإجمالى وزن طن و250 كيلو جرامًا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12990 جُنح فاقوس لسنة 2018.