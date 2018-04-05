صور.. محافظة البحر الأحمر تنظم احتفالية بمسرح النصر لفوز السيسي

صور.. محافظة البحر الأحمر تنظم احتفالية بمسرح النصر لفوز السيسيالخميس، 05 أبريل 2018 12:03 ص
جانب من الاحتفالية
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نظمت محافظة البحر الأحمر، مساء أمس الأربعاء احتفالية كبرى بمسرح ممشى النصر بمدينة الغردقة، بمناسبة فوز الرئيس السيسي فى الانتخابات الرئاسية.
حضر الحفل اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام محافظة البحر الأحمر وعدد من قيادات المحافظة واهالى مدينة الغردقة؛ وشهدت الاحتفال، إذاعة الأغانى الوطنية، وشارك فيها عدد كبيرمن المواطنين من أهالى مدينة الغردقه، وتم عرض فيديو قصير لبعض إنجازات الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية.
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