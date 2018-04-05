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صور.. فرقة جابى شيبا تقدم أعمالا للتراث اللبنانى خلال مهرجان دمنهور للفولكلور

الخميس، 05 أبريل 2018 04:00 ص
صور.. فرقة جابى شيبا تقدم أعمالا للتراث اللبنانى خلال مهرجان دمنهور للفولكلور جانب من الحفل


البحيرة - ناصرجودة - جمال أبو الفضل
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واصل مهرجان دمنهور الدولى للفلكلور فعالياته الفنية لليوم السادس على التوالى بمسرح أوبرا دمنهور، حيث قدمت فرقة جابى شيبا اللبنانية حفلا مميزا تنوعت فقراته مابين الرقصات والتابلوهات التراثية التى تعكس البيئة البدوية اللبنانية.

 

كما قدمت الفرقة رقصات متنوعة تعبر عن العادات والتقاليد اللبنانية على أغانى وموشحات كبار المطربين مثل فيروز والحان الرحبانية وصباح ونجوى كرم.

 

يذكر أن مهرجان دمنهور الدولى يشارك فيه 18 فرقة من 10 دول عربية وأجنبية هى مصر، نيجريا إندونيسيا، فيتنام، الصين، سيريلانكا، البرازيل، لبنان، الأردن، تونس.

 

وخلال المهرجان تم تكريم اسم الراحل عبد المنعم كامل رئيس دار الأوبرا السابق، والدكتور صلاح الراوى استاذ الأدب الشعبى بأكاديمية الفنون، واسم الفنان الراحل الريس متقال، والفنان عبد الستار سليم، والفنان محمد رؤوف مطرب فرقة رضا الأسبق، وينى ميلار خونيديس المستشار الثقافى اليونانى الأسبق فى مصر، والمطربة الشابة هند الراوى، والفنان اللبنانى جابريل شايبى.

1-فرقة-شيبا-تعرض-التراث-اللبنانى-باوبرا-دمنهور
فرقة شيبا تعرض التراث اللبنانى باوبرا دمنهور

 

2-الفنان-جابى-شيبا-خلال-عروضه-بمهرجان-الفلكلور
الفنان جابى شيبا خلال عروضه بمهرجان الفلكلور

 

3-جانب-من-عرض-الفرقة-اللبنانية-باوبرا-دمنهور
جانب من عرض الفرقة اللبنانية باوبرا دمنهور

 

4-فرقة-جابى-شيبا-اللبنانية-خلال-عروض-المهرجان
فرقة جابى شيبا اللبنانية خلال عروض المهرجان

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