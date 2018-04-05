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صور .. رئيس مدينة القنطرة يكرم عددا من المشاركين فى انتخابات الرئاسة

الخميس، 05 أبريل 2018 01:00 ص
صور .. رئيس مدينة القنطرة يكرم عددا من المشاركين فى انتخابات الرئاسة جانب الاحتفالية


الإسماعيلية – صبرى غانم
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أقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية احتفالية كبرى لتكريم عددا من رجال الشرطة والقوات المسلحة والإعلاميين المشاركين فى نجاح العملية الانتخابية التى جرت مؤخرا وفاز فيها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك برئاسة اللواء سامى علام رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية.

 

حضر الاحتفالية النائب عصام منسى عضو مجلس النواب والعميد إبراهيم صدقى مامور مركز القنطرة غرب والمحاسب كرم الشحات نائب رئيس المركز والمدينة وأحمد العايدى أمين جمعية من أجل مصر بالإسماعيلية، وكبار العائلات وعمد القرى وعواقل القبائل بمركز ومدينة القنطرة غرب والمئات من اهالى القنطرة غرب والقرى التابعة لها.

 

وبدأت الاحتفالية بالقرآن الكريم ثم عدة كلمات للحضور من ممثلى العائلات والقبائل والعمد. كما تم خلال الاحتفالية تكريم عددا من المشاركين فى نجاح انتخابات الرئاسة الاخيرة من القوات المسلحة والشرطة والإعلاميين وخلال كلمته قال اللواء سامى علام رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب أكد على اعتزازه بكل أبناء القنطرة غرب الذين ضربوا أروع الأمثلة الوطنية فى الخروج إلى صناديق الانتخابات على مستوى المركز والمدينة معلنا بان مشروع الغاز الطبيعى سيتم تشغيله فى المدينة خلال شهر.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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