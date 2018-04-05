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الخميس، 05 أبريل 2018 11:02 م
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صور.. ختام الدورة التدريبية بقسم الكلى الصناعى بمستشفى العريش العام

الخميس، 05 أبريل 2018 10:40 م
صور.. ختام الدورة التدريبية بقسم الكلى الصناعى بمستشفى العريش العام ختام الدورة التدريبية بقسم الكلى الصناعى


شمال سيناء- محمد الحر
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شهد الدكتور عربى محمد، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، ختام الدورة التدريبية المقامة بقسم الكلى الصناعية بمستشفى العريش العام والتى أشرف عليها الدكتور محمد رستم مدير إدارة الكلى الصناعى.

وأكد عربى، خلال حفل ختام الدورة، حرصه الدائم على مواكبة كل المستجدات والتطورات الطبية الحديثة التى من شأنها التحسين المستمر فى جودة المنظومة الطبية داخل المستشفيات بمختلف تخصصاتها الطبية الدقيقة، لجانب المساهمة فى سرعة إنقاذ المريض والحصول على عناية طبية سريعة وعلى مستوى متميز من الكفاءة.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بنشاط قسم الكلى الصناعى الذى لا يألو جهدًا فى تقديم العناية الطبية الطارئة والفائقة لقطاع عريض من مرضى الكلى خاصةً فى ظل الدور الراقى لأساتذة القسم، بالإضافة إلى إسهاماتهم الفعالة منذ نشأته فى العمل على تلبية كافة الاحتياجات التى تكفل مواكبة كل ما هو جديد فى مجال البحث العلمى والأكاديمى وتطبيق أحدث أنظمة العلاج العالمية.

وقام فريق قسم الكلى برئاسة الدكتور محمد رستم ومشرفة تمريض قسم الكلى مس مسعودة لتقديم درعا للدكتور عربى محمد كتقدير لتعاونه الدائم ودعمه الدائم للإسهام فى ارتقاء قسم الكلى الصناعى .

 

 

ختام الدورة التدريبية بقسم الكلى الصناعى (1)
ختام الدورة التدريبية بقسم الكلى الصناعى 

 

ختام الدورة التدريبية بقسم الكلى الصناعى (2)
ختام الدورة التدريبية بقسم الكلى الصناعى 

 

ختام الدورة التدريبية بقسم الكلى الصناعى (3)
ختام الدورة التدريبية بقسم الكلى الصناعى

 

ختام الدورة التدريبية بقسم الكلى الصناعى (4)
ختام الدورة التدريبية بقسم الكلى الصناعى

 

ختام الدورة التدريبية بقسم الكلى الصناعى (5)
ختام الدورة التدريبية بقسم الكلى الصناعى

 

ختام الدورة التدريبية بقسم الكلى الصناعى (6)
ختام الدورة التدريبية بقسم الكلى الصناعى

 

ختام الدورة التدريبية بقسم الكلى الصناعى (7)
ختام الدورة التدريبية بقسم الكلى الصناعى

 

ختام الدورة التدريبية بقسم الكلى الصناعى (8)
ختام الدورة التدريبية بقسم الكلى الصناعى

 


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