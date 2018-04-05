صور.. حملات نظافة لتنظيف شوارع ومحيط الكنائس بالأقصر







الأقصر – أحمد مرعى

قامت المهندسة هدية ثابت مساعد رئيس المدينة لشئون النظافة والتجميل، بقيادة حملة نظافة تمشيطية بشارع الكنيسة بالسواقى، لرفع كل أنواع التراكمات والأتربة ومخلفات القمامة، بناءاً على تكليفات مشددة من العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، وذلك قبيل بدء إحتفالات عيد "شم النسيم" بالمدينة يوم الإثنين المقبل.

كما نفذ مجلس مدينة الأقصر، حمله نظافة مسائية، تحت إشراف المهندسة هدية ثابت مساعد رئيس المدينة لشئون النظافة والتجميل، وبقيادة سمير سعود مدير قطاعات النظافة، وذلك لرفع الأتربة المتراكمة والمخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية بشوارع مدينة الأقصر، حيث تمت الحملة بشارع خالد بن الوليد وطريق الجولى فيل بدءاً من ميدان الشيراتون وصولاً حتى ميدان الصنايع ، وتم تفريغ كافة الصناديق ورفع الأتربة والمخلفات المتراكمة ونقلها إلى المقلب العمومى بالأقصر.

ومن جانبها قالت المهندسة هدية ثابت مساعد رئيس المدينة لشئون النظافة والتجميل، أن تلك الحملات خرجت بناءاً على تعليم العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، والذى أكد على رفع كفاءة النظافة بكافة الأحياء، وستسمر هذه الحملات بصفة دورية صباحاً ومساءاً، للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى لمدينة الأقصر.

وأضاف المهندسة هدية ثابت لـ"اليوم السابع"، أنه تكليف مسئولى قطاعات النظافة والتجميل بالإستمرار فى شن حملات مكثفة على مستوى جميع القطاعات لرفع كفاءة النظافة والإهتمام بالشوارع الرئيسية والفرعية والحيوية، مع بدء إحتفالات الأخوة الأقباط بأعيادهم وقبيل بدء عيد شم النسيم.



المهندسة هدية ثابت مساعدة رئيس مدينة الأقصر



جانب من حملات النظافة المكثفة فى محيط الكنيسة بالسواقى



جانب من رفع كفاءة وتجميل شارع كنيسة السواقى بالاقصر



تنظيف شوارع العوامية مساءاً بالاقصر خلال الحملات