video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 05 أبريل 2018 11:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. حملات نظافة لتنظيف شوارع ومحيط الكنائس بالأقصر

الخميس، 05 أبريل 2018 10:27 ص
صور.. حملات نظافة لتنظيف شوارع ومحيط الكنائس بالأقصر جانب من حملات النظافة بالأقصر


الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

قامت المهندسة هدية ثابت مساعد رئيس المدينة لشئون النظافة والتجميل، بقيادة حملة نظافة تمشيطية بشارع الكنيسة بالسواقى، لرفع كل أنواع التراكمات والأتربة ومخلفات القمامة، بناءاً على تكليفات مشددة من العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، وذلك قبيل بدء إحتفالات عيد "شم النسيم" بالمدينة يوم الإثنين المقبل.

كما نفذ مجلس مدينة الأقصر، حمله نظافة مسائية، تحت إشراف المهندسة هدية ثابت مساعد رئيس المدينة لشئون النظافة والتجميل، وبقيادة سمير سعود مدير قطاعات النظافة، وذلك لرفع الأتربة المتراكمة والمخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية بشوارع مدينة الأقصر، حيث تمت الحملة بشارع خالد بن الوليد وطريق الجولى فيل بدءاً من ميدان الشيراتون وصولاً حتى ميدان الصنايع ، وتم تفريغ كافة الصناديق ورفع الأتربة والمخلفات المتراكمة ونقلها إلى المقلب العمومى بالأقصر.

ومن جانبها قالت المهندسة هدية ثابت مساعد رئيس المدينة لشئون النظافة والتجميل، أن تلك الحملات خرجت بناءاً على تعليم العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، والذى أكد على رفع كفاءة النظافة بكافة الأحياء، وستسمر هذه الحملات بصفة دورية صباحاً ومساءاً، للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى لمدينة الأقصر.

وأضاف المهندسة هدية ثابت لـ"اليوم السابع"، أنه تكليف مسئولى قطاعات النظافة والتجميل بالإستمرار فى شن حملات مكثفة على مستوى جميع القطاعات لرفع كفاءة النظافة والإهتمام بالشوارع الرئيسية والفرعية والحيوية، مع بدء إحتفالات الأخوة الأقباط بأعيادهم وقبيل بدء عيد شم النسيم.

 

المهندسة هدية ثابت مساعدة رئيس مدينة الأقصر للنظافة والتجميل تقود حملات صباحية ومسائية لتنظيف المدينة
المهندسة هدية ثابت مساعدة رئيس مدينة الأقصر 

 

جانب من حملات النظافة المكثفة فى محيط الكنيسة بالسواقى
جانب من حملات النظافة المكثفة فى محيط الكنيسة بالسواقى

 

جانب من رفع كفاءة وتجميل شارع كنيسة السواقى بالاقصر
جانب من رفع كفاءة وتجميل شارع كنيسة السواقى بالاقصر

 

تنظيف شوارع العوامية مساءاً بالاقصر خلال الحملات
تنظيف شوارع العوامية مساءاً بالاقصر خلال الحملات

 

جانب من حملات التنظيف المسائية بالاقصر
جانب من حملات التنظيف المسائية بالاقصر

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محمد بدر يتابع أعمال إصلاح الطرق والشوارع الضيقة بمدينة الأقصر

الاقصر

اخبار الاقصر

حملات نظافة بالاقصر

اخبار مصر

تجميل وتنظيف الاقصر

اخبار المحافظات

عيد شم النسيم




لا تفوتك
الكل يقف فى أنفيلد لتحية محمد صلاح وعلم مصر يظهر بالمدرجات.. فيديو

الكل يقف فى أنفيلد لتحية محمد صلاح وعلم مصر يظهر بالمدرجات.. فيديو

8 نصائح لتجنب ممارسة ألعاب الموت بعد انتحار أطفال بسبب "الحوت الأزرق"

8 نصائح لتجنب ممارسة ألعاب الموت بعد انتحار أطفال بسبب "الحوت الأزرق"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

فيديو.. عماد أديب يدعو للحوار مع متعاطفى الإخوان.. ووحيد حامد:أنت تمهد لمصالحة

فيديو.. عماد أديب يدعو للحوار مع متعاطفى الإخوان.. ووحيد حامد:أنت تمهد لمصالحة

اعتصام عاملين بقناة الشرق.. وأيمن نور يطالب البودى جارد بمنعهم من الدخول

اعتصام عاملين بقناة الشرق.. وأيمن نور يطالب البودى جارد بمنعهم من الدخول

السفير محمود كارم يعلن انتهاء أعمال الحملة الانتخابية الرسمية للسيسى

السفير محمود كارم يعلن انتهاء أعمال الحملة الانتخابية الرسمية للسيسى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة