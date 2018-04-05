صور.. تكريم الأطفال الأيتام بكفر الدوار تحت شعار "يوم السعادة"







البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل

نظمت رابطة شباب الخير بكفر الدوار بالبحيرة احتفالا مميزا للأطفال الأيتام تحت شعار "يوم السعادة " إذ تم تكريم الأطفال الأيتام وتوزيع الهدايا التذكارية والملابس عليهم بحضور عدد من قيادات مديرية الاوقاف والأزهر الشريف والتضامن الاجتماعى.

وخلال الاحتفال تم تقديم عدة فقرات فنية وترفيهية منها مسرح العرائس و الفرقة النوبية والعروض السحرية بالإضافة لتقديم باقة غنائية للمطرب الشعبى حودة الأسمر ومشاركة مميزة لفرقة ابو شعر السورية للإنشاد الدينى.

و أكد ضياء بسيونى منسق الاحتفال أنه تم تكريم حوالى 1000 طفل يتيم من مركز ومدينة كفر الدوار بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، مضيفا أنه تم إطلاق شعار يوم السعادة على الاحتفال فى محاولة لرسم البهجة والسرور على أوجه هؤلاء الأيتام اللذين لا يتذكرهم أحد إلا فى الأعياد والمناسبات.

وأوضح بسيونى أنه تم تقديم عدة فقرات ترفيهية خلال الاحتفال تفاعل معها الأطفال بشكل غير مسبوق خاصة فى فقرات الساحر ومسرح العرائس.