video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 05 أبريل 2018 06:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. تكريم الأطفال الأيتام بكفر الدوار تحت شعار "يوم السعادة"

الخميس، 05 أبريل 2018 05:06 م
صور.. تكريم الأطفال الأيتام بكفر الدوار تحت شعار "يوم السعادة"


البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل
إضافة تعليق

نظمت رابطة شباب الخير بكفر الدوار بالبحيرة احتفالا مميزا للأطفال الأيتام تحت شعار  "يوم السعادة " إذ تم تكريم الأطفال الأيتام وتوزيع الهدايا التذكارية والملابس عليهم بحضور عدد من قيادات مديرية الاوقاف والأزهر الشريف والتضامن الاجتماعى.
 
وخلال الاحتفال تم تقديم عدة فقرات فنية وترفيهية منها  مسرح العرائس و الفرقة النوبية والعروض السحرية  بالإضافة لتقديم باقة غنائية للمطرب الشعبى حودة الأسمر ومشاركة مميزة لفرقة ابو شعر السورية للإنشاد الدينى.
 
و أكد ضياء بسيونى منسق الاحتفال أنه تم تكريم حوالى 1000 طفل يتيم من مركز ومدينة كفر الدوار بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ومؤسسات  الرعاية الاجتماعية، مضيفا أنه تم إطلاق شعار يوم السعادة على الاحتفال فى محاولة لرسم البهجة والسرور على أوجه هؤلاء الأيتام اللذين لا يتذكرهم أحد إلا فى الأعياد والمناسبات.
 
وأوضح بسيونى أنه تم تقديم عدة فقرات ترفيهية خلال الاحتفال تفاعل معها الأطفال بشكل غير مسبوق خاصة فى فقرات الساحر ومسرح العرائس.
 

 


 


 


 


 


 


 


 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القليوبية يكرم 200 طالب فى حفل يوم الوفاء لتكريم الأيتام

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظة البحيرة

كفر الدوار

يوم اليتيم

احتفال الايتام




لا تفوتك
"القومية للبريد": تحصيل مصاريف الحج عبر مراكز الهيئة بجميع أنحاء الجمهورية

"القومية للبريد": تحصيل مصاريف الحج عبر مراكز الهيئة بجميع أنحاء الجمهورية

برنامج رامز جلال يُثير أزمة فى الأهلي.. اعرف التفاصيل

برنامج رامز جلال يُثير أزمة فى الأهلي.. اعرف التفاصيل

قبل احتفالات شم النسيم.. الداخلية تضبط عشرات الأطنان من الفسيخ والرنجة الفاسدة بالمحافظات.. واتحاد الغرف التجارية ينصح المواطنين بعدم الشراء من الأسواق.. وخبراء تغذية:الرائحة الكريهة وتغير اللون من علامات التلف

قبل احتفالات شم النسيم.. الداخلية تضبط عشرات الأطنان من الفسيخ والرنجة الفاسدة بالمحافظات.. واتحاد الغرف التجارية ينصح المواطنين بعدم الشراء من الأسواق.. وخبراء تغذية:الرائحة الكريهة وتغير اللون من علامات التلف

دفتر أحوال المواطن.. مطالب للحكومة بتوفير شهادات أمان للعمال المصريين بالخارج.. أهالى الحواتم بالفيوم يستغيثون من بيع المخدرات علنا.. ماسورة مياه مكسورة منذ 5 أيام بالإسكندرية ومطالب بإصلاحها

دفتر أحوال المواطن.. مطالب للحكومة بتوفير شهادات أمان للعمال المصريين بالخارج.. أهالى الحواتم بالفيوم يستغيثون من بيع المخدرات علنا.. ماسورة مياه مكسورة منذ 5 أيام بالإسكندرية ومطالب بإصلاحها

مشجع ليفربول: مستعد أغسل ملابس محمد صلاح بس "طمنونى عليه"

مشجع ليفربول: مستعد أغسل ملابس محمد صلاح بس "طمنونى عليه"

دار الإفتاء تحرم المشاركة فى لعبة "الحوت الأزرق".. تعرف على الأسباب

دار الإفتاء تحرم المشاركة فى لعبة "الحوت الأزرق".. تعرف على الأسباب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة