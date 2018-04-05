صور.. الإسكندرية تستعد للمعرض السنوى لزهور الربيع بميدان الإسكندر الأكبر

الإسكندرية - جاكلين منير

يجرى حى وسط الإسكندرية استعدادات مكثفة، تحت إشراف بهية عبد الفتاح رئيس حى وسط، وذلك الإعداد لمعرض زهور الربيع الذى يقام سنويا، حيث يتم فيه عرض مفتوح للجمهور لعدة أنواع من زهور الربيع التى ينتجها مشتل الحى.

ويقام المعرض هذا العام بميدان الإسكندر الأكبر بجوار ساعة الزهور باب شرق ويستمر لمدة أسبوعين بعناية المهندس محمد فاروق مدير ادارة الحدائق وتحت إشراف المهندسة نشوى المرشدى مديرة مشتل حى وسط

من جهه أخرى وفى نفس السياق وفى إطار الارتقاء بمستوى الحدائق والتشجير بحى وسط واستعدادا لفصل الصيف يقوم الحى حاليا بأعمال إحلال وتجديد النجيل بحديقة سعد زغلول بمحطة الرمل بالإضافة إلى زراعة الحديات ونظافة الحديقة

من جهه أخرى ولمحاربة ظاهرة البناء المخالف بنطاق حى وسط شن الحى حملة تحفظ مكبرة، توجهت للعقار المخالف الكائن ب ٢٨شارع ممفيس، وتم خلال الحملة التحفظ على الونش المستخدم وكمية من الأسمنت تم ايداعهم بديوان عام محافظة الإسكندرية