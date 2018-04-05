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صور .. "أهل مصر " أول ممشى للجرى على كورنيش الإسكندرية بطول 100 متر

الخميس، 05 أبريل 2018 09:13 م
صور .. "أهل مصر " أول ممشى للجرى على كورنيش الإسكندرية بطول 100 متر ممشى للجرى على كورنيش الإسكندرية


الإسكندرية جاكلين منير
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أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنشاء ممشى "أهل مصر" بطول 100 متر كتجربة مبدئية لتعميم الفكرة بطول الكورنيش، وذلك فى إطار استعدادها لاستقبال شم النسيم الذى يعتبر بداية موسم فصل الصيف، بالإضافة إلى دهانات جميع أكشاك البحر ورفع كفاءة دورات المياه.
 
من جانبه قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إن المشى بطول 100 متر يأتى كمرحلة أولى من أعمال تطوير الكورنيش بالكامل، مشيرًا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أنه سيتم تعميمه فى بطول الكورنيش، فى المراحل المقبل.
 
وأكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية استعداد المحافظة لاستقبال شم النسيم ورفع درجة الطوارئ، كما أكد رفع مستوى كل الخدمات ومتابعة أداء جميع المرافق خاصة أن الإسكندرية تشهد إقبالاً كبيرًا من مواطنى الثغر وتستقبل أعداد هائلة من الزائرين، وذلك بما يكفل توفير جميع وسائل الراحة والأمان وكى تكون الإسكندرية فى أبهى صورة لها لاستقبال ضيوفها من كل المحافظات.
 
كما شدد سلطان على رؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية والمرافق برفع درجات الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد شم النسيم، وذلك من خلال الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين واتخاذ كل ما يلزم لتحسين ورفع كفاءتها، مؤكدًا قيام الإدارة العامة للحدائق المركزية بتجهيز الحدائق والعمل على نظافتها ورفع كفاءتها.
 
وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة منعقدة بشكل دائم ومستمر على مدار اليوم، لاستقبال كل شكاوى المواطنين أو أى بلاغات للتعامل الفورى معها، ورصد أى حالات طارئة تجنبا لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة.
 
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