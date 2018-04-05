صحة الدقهلية ورئيس اللجنه القومية للفيروسات يتفقدا أعمال مبادرة الرئيس







الدقهلية شريف الديب

تفقد الدكتور سعد مكي - وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم الخميس وحدة طب الأسرة بصهرجت الكبرى- ميت غمر بصحبة الدكتور يحيي الشاذلي - رئيس اللجنة القومية للفيروسات الكبدية بوزارة الصحة للوقوف على أعمال مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي "مصر خالية من فيروس سي 2020" بالإضافة الى الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر والسمنة "أمراض غير معدية " داخل إحدى وحدات طب الأسرة المقررة بالدقهلية لتكون ضمن مبادرة الرئيس كمرحلة أولى.

و تفقد مكي والشاذلي أماكن تقديم المبادرة وخط سير المريض و التسجيل الطبي للحاﻻت علي الموقع الالكتروني. ولاحظا تواجد أعداد كبيرة من المترددين لإجراء المسح المجاني للأربعة أمراض؛ فيروس سي والضغط والسكر والسمنة.

واطلع الدكتور يحي الشاذلي علي إجمالي التردد علي المركز منذ بدايه المبادرة والذي بلغ 658 مواطن في خمسة ايام فقط مما أدي الي مضاعفة مقدمي الخدمة للتيسير علي المواطنين.كما تم التأكد من اجراء جميع الفحوصات والإجراءات بكفاءة عالية.