زراعة المنوفية توعى الطلاب بالخطورة الصحية والقانونية للإدمان







المنوفية - محمود شاكر

نظمت كلية الزراعة جامعة المنوفية ندوة توعوية إرشادية لطلاب وطالبات الكلية حول مخاطر الصحية والآثار القانونية الناجمة عن الإدمان وتعاطى المخدرات، تحدث فيها الدكتور سامى عبد الكريم أستاذ القانون الجنائى بحقوق المنوفية والدكتور محمد صلاح أستاذ مساعد بقسم الطب النفسى بطب المنوفية والدكتور عبد الله عطية ممثل وزارة الصحة لمكافحة الإيدز.

وقال المتحدثون فى فعاليات الندوة إن الإدمان المصدر الأول فى تدمير الفرد إذا ما أصبح فريسة أمامه وأن مخاطر التعاطى لا تقل خطورة عن الإصابة بالأمراض الخطيرة المستعصية لكونها تدمر الفرد صحيًا ونفسيًا وأسريًا واجتماعيًا.

كما أكد المتحدثون على أن الإدمان بأنواعه يجعل الفرد فى حالة من اللاوعى القصوى تجاه ذاته والآخرين مما يدمر مستقبله فى جميع الجوانب، وتطرق المتحدثون أيضًا عن خطورة الإدمان والتعاطى على الجانب المجتمعى، وذلك من خلال العقوبات القانونية التى تطبق على الأفراد المتعاطين لهذه المواد السامة منوهين عن وجود مصحات للمتعاطين وسبل علاجية متعددة تضمن لهم الشفاء وتخطى هذه المرحلة الصعبة من حياتهم.

الندوة برعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عادل البلتاجى عميد الكلية والدكتورة درية محمد خيرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.