"زراعة الشرقية" تعقد ندوة بعنوان "التطريز اليدوى"

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أنه تم عقدت ندوة بعنوان "التطريز اليدوى" حاضر فيها الدكتور وسام أسامة عبد الرؤوف أستاذ مساعد الاقتصاد المنزلى بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، تحدثت عن التطريز وأنه من أقدم الأشغال اليدوية التى مارستها المرأة وتفننت فى إنتاجها، يستخدم لتزيين الكثير من الخامات نذكر منها على سبيل المثال المفارش والأغطية والستائر والملابس وغيرها الكثير حسب حاجة المرأة وذوقها.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن الندوة تضمنت الحديث عن الخامة التى يتم التطريز عليها من الأقمشة كالحرير والقطن والساتان وغيرها. والباترون أو التصميم الذى يتم طباعته على القماش والعمل عليه. وورق شفاف لنقل الرسمة أو التصميم أو ورق كربون لطبع الرسمة على الخامة المستخدمة وقلم رصاص. وتطرقت المحاضرة إلى الأنواع المختلفة للتطريز منها التطريز اليدوى بالخيوط الحريرية والقطنية والمعدنية. التطريز المجسم أو البارز التطريز بشرائط الساتان أو الحرير والتطريز بغرزة أو الإيتامين كما عرضت الأنواع المختلفة الغرز المستخدمة فى التطريز.