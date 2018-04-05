رفع درجة الإستعداد بالمرافق الخدمية لإستقبال أعياد الربيع بالشرقية







الشرقية - إيمان مهنا

أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، اليوم، تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، تعمل على مدار 24 ساعة، وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات لتلقى شكاوى المواطنين، على مدار اليوم الكامل وإتخاذ الإجراءات العاجلة بالتنسيق مع مسئولى القطاعات المعنية لحل المشكلات والرد على الشكاوى بصفة دورية.

وأصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديرى المديريات الخدمية، برفع درجة الإستعداد القصوى لإستقبال أعياد شم النسيم، وعيد القيامة للاخوة الأقباط، مشدداً على ضرورة رفع كافة الإشغالات حول محيط الكنائس، والحدائق العامة، والمتنزهات، والتأكد من رفع كفاءة الإنارة فى الطرق المؤدية إليها ومراجعة أعمال النظافة حولها.

وشدد محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن بالتنبيه على القائمين على الحدائق، والأماكن الترفيهية والمتنزهات، والتى تشهد كثافات عالية من المواطنين بسرعة الإنتهاء من أعمال النظافة وجاهزيتها لإستقبال المواطنين لقضاء يوم ترفيهى والإحتفال بعيد شم النسيم، والإبلاغ فور الإشتباه فى أى جسم غريب لإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والأمنية اللازمة .

وأوضح المحافظ، أنه تم التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى برفع حالة الطوارئ، وتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق ومصانع تصنيع الرنجة، والأسماك المدخنة، للتأكد من إجراءات التصنيع والتخزين، وسلامة المعروض من المنتجات الغذائية، ومطابقته للإشتراطات الصحية، حفاظاُ على الصحة العامة للمواطنين .

وقد وجه محافظ الشرقية على مدير مديرية الصحة، ومرفق الإسعاف برفع حالة الإستعداد القصوى فى المستشفيات، وخاصة فى الإستقبال والطوارئ، ووحدات الإسعاف، وبنوك الدم، ومراكز علاج التسمم، وإمداد المستشفيات بالمحاليل اللازمة، والأمصال المعالجة لحالات التسمم، فى إحتفالات شم النسيم، مؤكداً أنه فى حالة شعور أى مواطن بأعراض معوية أو دوخة بعد تناول وجبات شم النسيم (الفسيخ والرنجة المملحة، والأسماك بكافة أنواعها) عليه الإسراع فوراً إلى المستشفى لمتابعة حالته الصحية.

ووجه المحافظ مدير مديرية الزراعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لمحاولات التعدى بالبناء على الأرض الزراعية وإستغلال إنشغال الأجهزة التنفيذية فى الإستعداد لإستقبال أعياد شم النسيم، والأخوة الأقباط، مؤكداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأضاف محافظ الشرقية، أنه تم وضع خطة أمنية بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، لتأمين الكنائس وأداء الصلوات للأخوة الأقباط، والحدائق العامة، والمتنزهات، وتكثيف الوجود الأمنى والمرورى بالشوارع، ومواقف السيارات، وضبط أى مركبات مخالفة، وتكثيف الحملات الأمنية على الأسواق، بالتعاون مع الإدارات التموينية للرقابة على السلع، والمنتجات الغذائية غير المطابقة للمواصفات، وغير الصالحة للإستهلاك الأدمى.