رجال أعمال الإسكندرية: نستهدف 2 مليار جنيه سنويا للمنشآت الصغيرة والحرفية

الإسكندرية- هناء أبو العز

التقى المهندس محمد صبرى رئيس جمعية رجال أعمال إسكندرية الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، بحضور الدكتور محمد الغتورى الرئيس الأسبق للجمعية، والدكتور شريف الديوانى مستشار مجلس الإدارة، حيث استعرض اللقاء أنشطة الجمعية التنموية وأهم المجهودات والمبادرات التى تقوم بها الجمعية على مستوى محافظة الإسكندرية.

وأشار من جانبه المهندس محمد صبرى رئيس مجلس الإدارة، إلى أن اللقاء شهد الإعلان عن إشهار مؤسسة أعمال كذراع للجمعية للتنمية المجتمعية للجمعية، وإبراز دورها المساهمة بتنمية دار الهدايا لرعاية المسنين بمنطقة الرأس السوداء بالإسكندرية، بالإضافة إلى زيادة عدد العملاء بمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية إلى 400 ألف عميل وإقراض مبالغ تصل لمائة وخمسة وتسعين مليون شهريا بإجمالى 2 مليار جنيه سنوياً.

وأضاف صبرى، إلى أن هناك رغبة لدى الجمعية فى التوسع فى الإقراض من خلال برامج جديدة للمساهمة فى زيادة فرص العمل على مستوى الجمهورية وتحويل العملاء إلى القطاع الرسمى وفق خطة الدولة مع العمل على تفعيل وتوجيه أكثر من برنامج لإقراض المرأة المعيلة للمساهمة فى رفع مستواها.