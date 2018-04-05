رئيس مياه القناة: البدء فى تقييم العاملين تطبيقا لنظام المسار الوظيفي







الإسماعيلية – جمال حراجى

أكد المهندس احمد عزب رئيس شركة مياه القناه على أنة سوف يتم تقييم العاملين بالشركة طبقا للمسار الوظيفي بناء على قرار مجلس إدارة الشركه القابضه لمياه الشرب فى هذا الشأن، وتم تحديد ميعاد للتقييم الخاص بالعاملين بالشركة يوم الأحد الموافق 15/4/2018 الى 17/4/2018 بالمجمع التعليمي بالإسماعيليه.

وأشاد عزب فى بيان له اليوم، بالجهد المبذول والتنسيق من الموارد البشرية والإدارة العامة للتدريب بمياه القناه والقابضة وفريق العمل، وأنة تقرر أن يكون ميعاد التقييم يومى الأحد ولأثنين الموافق 15و16 أبريل 2018 ،على فترتين من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 10.30 صباحا فترة أولى، ومن الساعة 10.30 حتى الساعة 12.00 ظهرا الفترة الثانية، ويوم الثلاثاء الموافق 17 أبريل 2018فترة واحدة من الساعة 9.00 صباحا الى الساعة 10.30 صباحا، بالمسرح الكبير بالمجمع التعليمى بالإسماعيلية.

وقال عادل عبد المنعم المتحدث الرسمي لمياه القناه أنه للعام الثانى على التوالي يتم تنفيذ المسار الوظيفي بالشركة وسط إشادة من الشركة القابضه.