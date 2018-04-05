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رئيس جامعة بنى سويف يشهد افتتاح الدورة 51 لاتحاد الجامعات العربية بلبنان

الخميس، 05 أبريل 2018 10:47 ص
رئيس جامعة بنى سويف يشهد افتتاح الدورة 51 لاتحاد الجامعات العربية بلبنان رئيس جامعة بنى سويف يشهد افتتاح الدورة 51 لاتحاد الجامعات العربية بلبنان


بنى سويف : هانى فتحى
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 شارك الدكتورمنصور حسن رئيس جامعة بنى سويف  فى فعاليات الدورة الحادية والخمسين للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية خلال الفترة من 4 - 5 ابريل 2018من الجامعة الإسلامية بلبنان بعنوان "دورة لبنان لكل العرب".
 
واكد رئيس الجامعة ان الدورة تقام تحت رعاية نبيه برى رئيس مجلس النواب وإشراف الدكتورة دينا المولى رئيس الجامعة الإسلامية والدكتور سلطان أبو عرابى العدوان أمين عام اتحاد الجامعات العربية بمشاركة الجامعات الحكومية والخاصة المصرية.
 
وأشار منصور حسن الى  أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز آفاق التعاون العملى والمعرفى المشترك بين الجامعات العربية والاتجاه نحو الإبداع والابتكار والتميز، وتطوير التعليم العالى والتعليم العام، بما يتناسب ومتطلبات العصر.
 
 
 

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