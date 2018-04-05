رئيس جامعة بنى سويف يشهد افتتاح الدورة 51 لاتحاد الجامعات العربية بلبنانالخميس، 05 أبريل 2018 10:47 ص
رئيس جامعة بنى سويف يشهد افتتاح الدورة 51 لاتحاد الجامعات العربية بلبنان
إضافة تعليق
شارك الدكتورمنصور حسن رئيس جامعة بنى سويف فى فعاليات الدورة الحادية والخمسين للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية خلال الفترة من 4 - 5 ابريل 2018من الجامعة الإسلامية بلبنان بعنوان "دورة لبنان لكل العرب".
واكد رئيس الجامعة ان الدورة تقام تحت رعاية نبيه برى رئيس مجلس النواب وإشراف الدكتورة دينا المولى رئيس الجامعة الإسلامية والدكتور سلطان أبو عرابى العدوان أمين عام اتحاد الجامعات العربية بمشاركة الجامعات الحكومية والخاصة المصرية.
وأشار منصور حسن الى أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز آفاق التعاون العملى والمعرفى المشترك بين الجامعات العربية والاتجاه نحو الإبداع والابتكار والتميز، وتطوير التعليم العالى والتعليم العام، بما يتناسب ومتطلبات العصر.
إضافة تعليق
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة