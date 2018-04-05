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الخميس، 05 أبريل 2018 04:54 م
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رئيس جامعة أسوان يشارك في مؤتمر اتحاد الجامعات العربية بلبنان

الخميس، 05 أبريل 2018 04:22 م
رئيس جامعة أسوان يشارك في مؤتمر اتحاد الجامعات العربية بلبنان خلال المؤتمر


أسوان - صلاح المسن
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شاركت جامعة اسوان برئاسة  الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة في المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية الذي انعقد في مدينة بيروت عاصمة لبنان الشقيق في الفترة من ال 4وحتي ال 5 من شهر أبريل الجاري
   
وأكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان في " بيان صحفي " علي أهمية مشاركة جامعة أسوان من بين  الجامعات العربية  المشاركة  وأضاف أن المؤتمر الذي عقد في دورته رقم 51  يعد  فرصة طيبة لتبادل الخبرات العلمية ومعرفة ما هو جديد في مختلف المجالات والنظم التعليمية الحديثة و أضاف أن المؤتمر أقيم في مدينة بيروت بالجامعة الإسلامية
 
 

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