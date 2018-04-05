دخول وخروج 25 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة

دخول وخروج 25 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعةالخميس، 05 أبريل 2018 11:03 ص
حاوية - ارشيفية
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، عن دخول وخروج 25 سفينة ، خلال 24 ساعة .
وذكر بيان الهيئة الاقتصادية، أن ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن وخروج 4 سفن وموجود على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 3 سفن ومن المنتظردخول 3 سفن، كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة ،وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من والى الميناء .
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