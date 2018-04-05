دخول وخروج 25 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة







بورسعيد - محمد عزام

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، عن دخول وخروج 25 سفينة ، خلال 24 ساعة .

وذكر بيان الهيئة الاقتصادية، أن ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن وخروج 4 سفن وموجود على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 3 سفن ومن المنتظردخول 3 سفن، كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة ،وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من والى الميناء .