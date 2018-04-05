video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 05 أبريل 2018 02:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

حملة تدعو الجنود الإسرائيليين إلى رفض إطلاق النار على فلسطينيين عزّل

الخميس، 05 أبريل 2018 01:37 م
حملة تدعو الجنود الإسرائيليين إلى رفض إطلاق النار على فلسطينيين عزّل جنود اسرائيل - أرشيفية


(أ ف ب)
إضافة تعليق

دعت حملة لمنظمة حقوقية إسرائيلية، اليوم الخميس، الجنود الإسرائيليين إلى رفض اطلاق النار على فلسطينيين عزّل، وسط تصاعد التوتر قبيل تظاهرات جديدة عند الحدود مع قطاع غزة.

ودفعت الحملة التى ينظمها مركز المعلومات الإسرائيلى لحقوق الانسان فى الأراضى المحتلة "بتسيلم" وتتضمن إعلانات فى صحف إسرائيلية وزير الأمن العام الإسرائيلى إلى اعتبار دعوة المنظمة تحريضا على العصيان والطلب من المدعى العام النظر فى ما اذا يتجوب اخضاعها للتحقيق.

وتأتى الدعوات فى اعقاب تظاهرة حاشدة الجمعة الماضى عند الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل تخللتها اشتباكات مع القوات الإسرائيلية وأدت إلى مقتل 17 فلسطينيا. ومن المتوقع حصول تظاهرات جديدة الجمعة ،وتتضمن حملة منظمة "بتسيلم" إعلانات يرد فيها "عفوا ايها القائد، لا يمكننى إطلاق النار".

وتقول إعلانات المنظمة المدافعة عن حقوق الفلسطينيين "أيها الجندى، قواعد الاشتباك التى يمكن ان تؤدى الى وفاة مدنيين لا يشكلون تهديدا للأرواح البشرية، مخالفة للقانون".

وكانت إسرائيل توعدت بوقف محاولات تخريب السياج الحدودى الشديد التحصين عند الحدود مع غزة ومنع التسلل باستخدام الرصاص الحى اذا اقتضى الامر.

وحذر وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان مجددا الثلاثاء فلسطينيى قطاع غزة مؤكدا ان اقترابهم من الحدود مع اسرائيل "سيعرض حياتهم للخطر".

والخميس قال وزير الامن العام الإسرائيلى جلعاد أردان لاذاعة الجيش الإسرائيلى انه طلب من المدعى العام النظر فى ما اذا كان يجب التحقيق مع منظمة بتسيلم بسبب "التحريض على العصيان".

وقال أردان "فى ما يتعلق بقواعد الاشتباك، الجنود يتعاملون مع اى عمل يهدد امن اسرائيل على انه عمل إرهابى".

وتعرضت إسرائيل لانتقادات من قبل منظمات حقوقية على خلفية استخدام جنودها الرصاص الحى الاسبوع الماضى، فيما دعا الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريس ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى إلى اجراء تحقيق مستقل.

ودافعت إسرائيل عن سلوك جنودها عندما اطلقوا النار الجمعة الماضى على فلسطينيين ابتعدوا عن تحرك احتجاجى رئيسى بمشاركة عشرات الالاف واقتربوا من السياج المحصن الذى يفصل قطاع غزة.

واكد الجيش الإسرائيلى انه اضطر الى اطلاق النار على متظاهرين كانوا يرشقون جنوده بالحجارة وقنابل المولوتوف ويلقون الاطارات المشتعلة، مضيفا ان بعضهم حاول اختراق الحدود ودخول الأراضى الإسرائيلية. وقال ايضا إنه جرت محاولة لاطلاق النار على الجنود على الحدود.

وتتهم إسرائيل حركة حماس التى تسيطر على قطاع غزة باستخدام المتظاهرين للتغطية على القيام باعمال عنف.

 

فى المقابل يقول الفلسطينيون ان المتظاهرين تعرضوا لاطلاق نار على الرغم من انهم لم يكونوا يشكلون تهديدا للجنود.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استشهاد فلسطينى بنيران إسرائيلية على حدود غزة

استشهاد فلسطينى فى غارة جوية إسرائيلية ليلا على شرق غزة

إصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال على الحدود الشرقية لغزة

اخبار عربيه

اسرائيل

فلسطين

الجنود الاسرائيليين

غزه




لا تفوتك
"القومية للبريد": تحصيل مصاريف الحج عبر مراكز الهيئة بجميع أنحاء الجمهورية

"القومية للبريد": تحصيل مصاريف الحج عبر مراكز الهيئة بجميع أنحاء الجمهورية

سحر نصر: البنك الإسلامى يدعم مشروعات فى مصر بـ3 مليارات دولار حتى 2020

سحر نصر: البنك الإسلامى يدعم مشروعات فى مصر بـ3 مليارات دولار حتى 2020

"الحوت الأزرق" على طاولة البرلمان.. تحركات برلمانية واسعة لحظر استخدام التطبيق فى مصر.. نائب يتقدم بطلب إحاطة لتوسيع الرقابة على مثل هذه التطبيقات.. ويؤكد: تخترق بيانات المستخدمين وتعرضهم للإيذاء البدنى

"الحوت الأزرق" على طاولة البرلمان.. تحركات برلمانية واسعة لحظر استخدام التطبيق فى مصر.. نائب يتقدم بطلب إحاطة لتوسيع الرقابة على مثل هذه التطبيقات.. ويؤكد: تخترق بيانات المستخدمين وتعرضهم للإيذاء البدنى

نجوم يرفعون شعار "أولها شهد وأخرها دموع" مع الأهلى.. التوقيع للزمالك يكتب نهاية رحلة تاريخية لعبد الله السعيد.. إرتداء القميص الأبيض جريمة التوأم.. الهروب تهمة الحضرى.. كثرة الأزمات تنهى مشوار إبراهيم سعيد

نجوم يرفعون شعار "أولها شهد وأخرها دموع" مع الأهلى.. التوقيع للزمالك يكتب نهاية رحلة تاريخية لعبد الله السعيد.. إرتداء القميص الأبيض جريمة التوأم.. الهروب تهمة الحضرى.. كثرة الأزمات تنهى مشوار إبراهيم سعيد

قبل زحمة الصيف.. اختارى من بين مايوهات 2018 اللى يناسبك

قبل زحمة الصيف.. اختارى من بين مايوهات 2018 اللى يناسبك

قبل انطلاق الجولة 31.. 12 رقما لا تفوتك فى 30 أسبوع للدورى

قبل انطلاق الجولة 31.. 12 رقما لا تفوتك فى 30 أسبوع للدورى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة