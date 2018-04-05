حملة تدعو الجنود الإسرائيليين إلى رفض إطلاق النار على فلسطينيين عزّل







(أ ف ب)

دعت حملة لمنظمة حقوقية إسرائيلية، اليوم الخميس، الجنود الإسرائيليين إلى رفض اطلاق النار على فلسطينيين عزّل، وسط تصاعد التوتر قبيل تظاهرات جديدة عند الحدود مع قطاع غزة.

ودفعت الحملة التى ينظمها مركز المعلومات الإسرائيلى لحقوق الانسان فى الأراضى المحتلة "بتسيلم" وتتضمن إعلانات فى صحف إسرائيلية وزير الأمن العام الإسرائيلى إلى اعتبار دعوة المنظمة تحريضا على العصيان والطلب من المدعى العام النظر فى ما اذا يتجوب اخضاعها للتحقيق.

وتأتى الدعوات فى اعقاب تظاهرة حاشدة الجمعة الماضى عند الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل تخللتها اشتباكات مع القوات الإسرائيلية وأدت إلى مقتل 17 فلسطينيا. ومن المتوقع حصول تظاهرات جديدة الجمعة ،وتتضمن حملة منظمة "بتسيلم" إعلانات يرد فيها "عفوا ايها القائد، لا يمكننى إطلاق النار".

وتقول إعلانات المنظمة المدافعة عن حقوق الفلسطينيين "أيها الجندى، قواعد الاشتباك التى يمكن ان تؤدى الى وفاة مدنيين لا يشكلون تهديدا للأرواح البشرية، مخالفة للقانون".

وكانت إسرائيل توعدت بوقف محاولات تخريب السياج الحدودى الشديد التحصين عند الحدود مع غزة ومنع التسلل باستخدام الرصاص الحى اذا اقتضى الامر.

وحذر وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان مجددا الثلاثاء فلسطينيى قطاع غزة مؤكدا ان اقترابهم من الحدود مع اسرائيل "سيعرض حياتهم للخطر".

والخميس قال وزير الامن العام الإسرائيلى جلعاد أردان لاذاعة الجيش الإسرائيلى انه طلب من المدعى العام النظر فى ما اذا كان يجب التحقيق مع منظمة بتسيلم بسبب "التحريض على العصيان".

وقال أردان "فى ما يتعلق بقواعد الاشتباك، الجنود يتعاملون مع اى عمل يهدد امن اسرائيل على انه عمل إرهابى".

وتعرضت إسرائيل لانتقادات من قبل منظمات حقوقية على خلفية استخدام جنودها الرصاص الحى الاسبوع الماضى، فيما دعا الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريس ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى إلى اجراء تحقيق مستقل.

ودافعت إسرائيل عن سلوك جنودها عندما اطلقوا النار الجمعة الماضى على فلسطينيين ابتعدوا عن تحرك احتجاجى رئيسى بمشاركة عشرات الالاف واقتربوا من السياج المحصن الذى يفصل قطاع غزة.

واكد الجيش الإسرائيلى انه اضطر الى اطلاق النار على متظاهرين كانوا يرشقون جنوده بالحجارة وقنابل المولوتوف ويلقون الاطارات المشتعلة، مضيفا ان بعضهم حاول اختراق الحدود ودخول الأراضى الإسرائيلية. وقال ايضا إنه جرت محاولة لاطلاق النار على الجنود على الحدود.

وتتهم إسرائيل حركة حماس التى تسيطر على قطاع غزة باستخدام المتظاهرين للتغطية على القيام باعمال عنف.

فى المقابل يقول الفلسطينيون ان المتظاهرين تعرضوا لاطلاق نار على الرغم من انهم لم يكونوا يشكلون تهديدا للجنود.