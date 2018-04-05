حماس تقدم مبالغ مالية لضحايا المواجهات الأخيرة مع الاحتلال الإسرائيل







(أ ف ب)

قدمت حركة حماس مبالغ مالية تتراوح بين مئتى وثلاثة آلاف دولار أمريكى لأهالى القتلى والجرحى الفلسطينين خلال الاحتجاجات الأخيرة على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، بحسب ما أعلنت فى بيان.

وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم فى البيان إن حركته "ساندت عائلة كل شهيد بمبلغ 3000 دولار أمريكي، وكل مصاب بجروح بليغة بمبلغ 500 دولار، وكل مصاب بجروح متوسطة بمبلغ 200 دولار، وذلك اعتمادا على تصنيف وزارة الصحة للجرحى".

وأوضح ان الخطوة جاءت "فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعيشها شعبنا فى قطاع غزة جراء استمرار الحصار الإسرائيلي"، مشيرا الى ان "ما قدمته حركة حماس يأتى فى إطار مسؤولياتها المجتمعية والوطنية فى تعزيز صمود شعبنا فى نضاله للعودة والحرية وكسر الحصار".

وقتل 20 فلسطينيا برصاص إسرائيلى منذ مسيرة العودة التى تخللتها الجمعة مواجهات عنيفة جرح فيها أيضا اكثر من 1500 فلسطينى بينهم أكثر من 800 بالرصاص الحى الإسرائيلى، بحسب وزارة الصحة. وكان آخرهم اليوم فى غارة جوية شنتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية فجر الخميس على الحدود الشرقية لمدينة غزة.

وجاء ذلك بعد ان أعلن الجيش الإسرائيلى فى بيان أن إحدى طائراته استهدفت "إرهابيا مسلحا على السياج الأمنى المتاخم لشمال قطاع غزة".

وكان عشرات آلاف الفلسطينيين توافدوا الجمعة الى المنطقة الحدودية فى إطار حركة الاحتجاج التى من المقرر أن تستمر ستة أسابيع للمطالبة بتفعيل حق العودة للاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الاسرائيلى عن القطاع.

وتفرض إسرائيل منذ أكثر من عشر سنوات حصارا محكما جوا وبحرا وبرا على نحو مليونى فلسطينى فى قطاع غزة الفقير والمكتظ. وتغلق مصر معبر رفح منذ سنوات وتفتحه فى فترات متباعدة للحالات الإنسانية.