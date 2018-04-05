جامعة بنى سويف : تفعيل بروتوكول أكاديمية ناصر لعقد دورات لاأمن القومى

جامعة بنى سويف : تفعيل بروتوكول أكاديمية ناصر لعقد دورات لاأمن القومىالخميس، 05 أبريل 2018 10:58 ص
مجلس جامعة بني سويف
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وافق مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة ،على تفعيل البروتوكول الموقع مع اكاديمية ناصر للعلوم العسكرية ،مع مخاطبة الاكاديمية لعقد دورات عن الأمن القومى ،لكافة أمناء الاتحاد الطلابى بجميع كليات الجامعة ووكلاء خدمة المجتمع وذلك بمقر كلية الاعلام.
أوضح رئيس الجامعة فى بيان له ،أن عقد دورات الأمن القومى يهدف إلى توعية طلاب الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالتهديدات والتحديات ،التى تواجه الأمن القومى المصرى ودور القوات المسلحة فى التنمية الشاملة وعلاقتها بالشرطة والتخطيط الاستراتيجى القومى وعلاقته بإدارة الأزمات ،بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات العملية والعلمية لاكاديمية ناصر للعلوم العسكرية فى هذا الشأن خاصة مواجهة التحديات ومكافحة الارهاب فى المرحلة الراهنة.
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