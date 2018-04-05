جامعة بنى سويف : تفعيل بروتوكول أكاديمية ناصر لعقد دورات لاأمن القومى







بنى سويف : هانى فتحى

وافق مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة ،على تفعيل البروتوكول الموقع مع اكاديمية ناصر للعلوم العسكرية ،مع مخاطبة الاكاديمية لعقد دورات عن الأمن القومى ،لكافة أمناء الاتحاد الطلابى بجميع كليات الجامعة ووكلاء خدمة المجتمع وذلك بمقر كلية الاعلام.