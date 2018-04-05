video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 05 أبريل 2018 11:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة بنى سويف : تفعيل بروتوكول أكاديمية ناصر لعقد دورات لاأمن القومى

الخميس، 05 أبريل 2018 10:58 ص
جامعة بنى سويف : تفعيل بروتوكول أكاديمية ناصر لعقد دورات لاأمن القومى مجلس جامعة بني سويف


بنى سويف : هانى فتحى
إضافة تعليق

 وافق مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة ،على تفعيل البروتوكول الموقع مع اكاديمية ناصر للعلوم العسكرية ،مع مخاطبة الاكاديمية لعقد دورات عن الأمن القومى ،لكافة أمناء الاتحاد الطلابى بجميع كليات الجامعة ووكلاء خدمة المجتمع وذلك بمقر كلية الاعلام.
 
أوضح رئيس الجامعة فى بيان له ،أن عقد دورات الأمن القومى يهدف إلى توعية طلاب الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالتهديدات والتحديات ،التى تواجه الأمن القومى المصرى ودور القوات المسلحة فى التنمية الشاملة وعلاقتها بالشرطة والتخطيط الاستراتيجى القومى وعلاقته بإدارة الأزمات ،بالإضافة إلى الاستفادة  من الخبرات العملية والعلمية  لاكاديمية ناصر للعلوم العسكرية  فى هذا الشأن خاصة  مواجهة  التحديات  ومكافحة  الارهاب  فى المرحلة الراهنة.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جامعة بنى سويف يشهد افتتاح الدورة 51 لاتحاد الجامعات العربية بلبنان

بنى سويف

اخبار بنى سويف

محافظة بنى سويف

اخبار مصر

اخبار المحافظات

جامعة بنى سويف




لا تفوتك
الكل يقف فى أنفيلد لتحية محمد صلاح وعلم مصر يظهر بالمدرجات.. فيديو

الكل يقف فى أنفيلد لتحية محمد صلاح وعلم مصر يظهر بالمدرجات.. فيديو

8 نصائح لتجنب ممارسة ألعاب الموت بعد انتحار أطفال بسبب "الحوت الأزرق"

8 نصائح لتجنب ممارسة ألعاب الموت بعد انتحار أطفال بسبب "الحوت الأزرق"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

فيديو.. عماد أديب يدعو للحوار مع متعاطفى الإخوان.. ووحيد حامد:أنت تمهد لمصالحة

فيديو.. عماد أديب يدعو للحوار مع متعاطفى الإخوان.. ووحيد حامد:أنت تمهد لمصالحة

اعتصام عاملين بقناة الشرق.. وأيمن نور يطالب البودى جارد بمنعهم من الدخول

اعتصام عاملين بقناة الشرق.. وأيمن نور يطالب البودى جارد بمنعهم من الدخول

السفير محمود كارم يعلن انتهاء أعمال الحملة الانتخابية الرسمية للسيسى

السفير محمود كارم يعلن انتهاء أعمال الحملة الانتخابية الرسمية للسيسى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة