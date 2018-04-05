جامعة الإسكندرية تفوز بالمركز الأول فى مسابقات دعم الأنشطة الطلابية







الإسكندرية- هناء أبو العز

فازت جامعة الإسكندرية بدرع المركز الأول فى المسابقات التى أقيمت ضمن فاعليات مهرجان دعم الأنشطة الطلابية للمدن الجامعية بالمدينة الجامعية بسموحة تحت عنوان "فى حب مصر"، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وجاءت جامعة طنطا فى المركز الثانى وجامعة الفيوم فى المركز الثالث.

واشتملت الفعاليات التى تأتى تحت رعاية الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية وإشراف الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بمشاركة الجامعات المصرية، على عدة مسابقات فى الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية.

ويذكر أن فوز جامعة الإسكندرية بالمركز الأول جاء بعد اكتساحها لمسابقات المعلومات عامة والشطرنج وشعر الفصحى والزجل وصحف الحائط والكورة الطائرة وكرة السلة ومسابقة العدو 100 متر.

وعلى جانب آخر، شهد الدكتور مختار يوسف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث افتتاح المؤتمر الطلابى السابع للبحوث والابتكارات الذى نظمته كليه العلوم لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا وطلاب المدارس، والذى تستمر فعالياته على مدار يومى 4-5 أبريل 2018.

وصرح الدكتور علاء رمضان عميد كلية العلوم أن المؤتمر يعد تجسيدًا لدور الكلية فى إمداد المجتمع والوطن بالأبحاث العلمية التى تساهم فى إثراء المجتمع العلمى عن طريق الأبحاث والإبدعات التى تعد مددا للصناعة والاقتصاد المصرى، والاستفادة من طاقة وحماس الشباب، وفرصة للتوعية بالقضايا البيئية المهمة والحيوية وهى فرصة لوضع الصورة كاملة أمام صانعى القرار لتحديد الإجراءات المناسبة التى تحافظ على مواردنا البشرية والطبيعية، كما تعمل كليه العلوم على فتح باب الإبداع لطلاب المدارس عن طريق فتح باب الاشتراك لهم فى هذا المؤتمر.