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الخميس، 05 أبريل 2018 03:24 م
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بحوث الصحراء يعقد دورات تحسين الإنتاج والاستفادة من الأرض والمياة بالوادي الجديد

الخميس، 05 أبريل 2018 01:55 م
بحوث الصحراء يعقد دورات تحسين الإنتاج والاستفادة من الأرض والمياة بالوادي الجديد جانب من الدورة


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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نظم مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع مديرية الزراعة وأكاديمية البحث العلمى بالوادى الجديد دوره عن ( تحسين الانتاج النباتى وتعظيم الاستفاده من وحدة الارض والمياه) تحدث فيها  الدكتور مجد المرسي مدير القطاع الزراعة والدكتور محسن عبد الوهاب امين عام المركز وفريق بحثى من مركز بحوث الصحراء تضمن الدكتور صبري مرغني عثمان وكيل شعبة البيئة والذي القي كلمة ترحيب وتعريف بالبرنامج  والدكتور رشاد حسن المسئول التنفيذي للبرنامج والذي تحدث عن دور مركز بحوث الصحراء في مشروعات التنمية وبحضور عدد كبير  من المهندسين والمشرفين الزراعيين بالمحافظة .

وتحدث الدكتور محمد رائف حافظ رئيس وحدة الخضر عن زراعة الخضر بالوادي الجديد و اختيار أصناف الخضر وطرق ري وتسميد محاصيل الخضر وخاصة الطماطم والفلفل والباذنجان واختيار أصناف تتحمل الملوحة .

كما تحدث الدكتور محمد عبد العزيز رئيس قسم الوقاية عن الطرق الحديثة لمكافحة الآفات وتشخيص ومكافحة الآفات الحشرية والاكاروسية والفئران والحشائش والنيماتودا للزراعات المنتشرة بالوادي الجديد و تعليمات السلامة عند استخدام المبيدات .

 

 


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