video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 05 أبريل 2018 03:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

المنوفية ترفع درجة الاستعداد القصوى لإستقبال أعياد الربيع

الخميس، 05 أبريل 2018 03:08 م
المنوفية ترفع درجة الاستعداد القصوى لإستقبال أعياد الربيع اجتماع الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية - أرشيفية


المنوفية - محمد فتحى
إضافة تعليق

أنهت محافظة المنوفية استعداداتها لاستقبال أعياد الربيع، حيث شدد الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى لغرف العمليات، بجميع المديريات والوحدات المحلية على مستوى المحافظة، لتلقى شكاوى المواطنين، والعمل على حلها، على مدار 24 ساعة، وتكثيف الحملات الرقابية من الصحة والطب البيطرى والتموين والبيئة .

كما صرح مدير عام الشئون الوقائية بمديرية الصحة بالمنوفية، بتكثيف الرقابة على مصانع الأسماك المملحة والمدخنة ومحلات بيعها، لضبط السلع غير الصالحة، ومجهولة المصدر وفحص الثلاجات بكل المنافذ، وتكثيف الرقابة على محلات بيع المواد الغذائية والمشروبات الملونة ومراجعة البيانات المدونة على السلع، وسحب عينات من السلع الغذائية وإرسالها للمعامل للتأكد من صلاحيتها مع إعدام الغير صالح منها فى الحال، وتكثيف وإحكام الرقابة على الباعة الجائلين، بالإضافة إلى استعدادات المستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة، ورعايتها وتوفير كافة الأدوية والأمصال بها، خاصة حالات التسمم الغذائى .

ومن جانبه قال وكيل وزارة التموين بالمنوفية بأنه سيتم عمل حملات للمرور على المخابز بكافة أنواعها بصفة دورية، ومستمرة لانضباط عملية إنتاج الخبز ومطابقته للمواصفات بما يضمن التواجد التموينى على مدار اليوم، وكذا التنسيق مع الجهات المعنية والأجهزة الرقابية بمديريات الطب البيطرى والصحة، بالاشتراك مع إدارة ومكاتب حماية المستهلك الفرعية، للمرور على الأسواق، وضبط المخالفات فورا، وجهزت مديرية التموين غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى البيانات والشكاوى والمقترحات، والعمل على حلها فوراً على الارقام الأتية ( 2220505- 2222711 )

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن مختار، على ضرورة جاهزية الحدائق والمتنزهات بجميع أنحاء المحافظة لاستقبال الرواد والزائرين، مشددا على رؤساء المراكز والمدن برفع القمامة والاشغالات للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمحافظة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طرق المنوفية: رصف شارع العزب بالباجور بتكلفة 400 ألف جنيه

المنوفيه

اخبار المنوفيه

محافظه المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مركز اشمون

شم النسيم




لا تفوتك
"القومية للبريد": تحصيل مصاريف الحج عبر مراكز الهيئة بجميع أنحاء الجمهورية

"القومية للبريد": تحصيل مصاريف الحج عبر مراكز الهيئة بجميع أنحاء الجمهورية

برنامج رامز جلال يُثير أزمة فى الأهلي.. اعرف التفاصيل

برنامج رامز جلال يُثير أزمة فى الأهلي.. اعرف التفاصيل

قبل احتفالات شم النسيم.. الداخلية تضبط عشرات الأطنان من الفسيخ والرنجة الفاسدة بالمحافظات.. واتحاد الغرف التجارية ينصح المواطنين بعدم الشراء من الأسواق.. وخبراء تغذية:الرائحة الكريهة وتغير اللون من علامات التلف

قبل احتفالات شم النسيم.. الداخلية تضبط عشرات الأطنان من الفسيخ والرنجة الفاسدة بالمحافظات.. واتحاد الغرف التجارية ينصح المواطنين بعدم الشراء من الأسواق.. وخبراء تغذية:الرائحة الكريهة وتغير اللون من علامات التلف

دفتر أحوال المواطن.. مطالب للحكومة بتوفير شهادات أمان للعمال المصريين بالخارج.. أهالى الحواتم بالفيوم يستغيثون من بيع المخدرات علنا.. ماسورة مياه مكسورة منذ 5 أيام بالإسكندرية ومطالب بإصلاحها

دفتر أحوال المواطن.. مطالب للحكومة بتوفير شهادات أمان للعمال المصريين بالخارج.. أهالى الحواتم بالفيوم يستغيثون من بيع المخدرات علنا.. ماسورة مياه مكسورة منذ 5 أيام بالإسكندرية ومطالب بإصلاحها

مشجع ليفربول: مستعد أغسل ملابس محمد صلاح بس "طمنونى عليه"

مشجع ليفربول: مستعد أغسل ملابس محمد صلاح بس "طمنونى عليه"

دار الإفتاء تحرم المشاركة فى لعبة "الحوت الأزرق".. تعرف على الأسباب

دار الإفتاء تحرم المشاركة فى لعبة "الحوت الأزرق".. تعرف على الأسباب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة