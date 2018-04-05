المنوفية ترفع درجة الاستعداد القصوى لإستقبال أعياد الربيع







المنوفية - محمد فتحى

أنهت محافظة المنوفية استعداداتها لاستقبال أعياد الربيع، حيث شدد الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى لغرف العمليات، بجميع المديريات والوحدات المحلية على مستوى المحافظة، لتلقى شكاوى المواطنين، والعمل على حلها، على مدار 24 ساعة، وتكثيف الحملات الرقابية من الصحة والطب البيطرى والتموين والبيئة .

كما صرح مدير عام الشئون الوقائية بمديرية الصحة بالمنوفية، بتكثيف الرقابة على مصانع الأسماك المملحة والمدخنة ومحلات بيعها، لضبط السلع غير الصالحة، ومجهولة المصدر وفحص الثلاجات بكل المنافذ، وتكثيف الرقابة على محلات بيع المواد الغذائية والمشروبات الملونة ومراجعة البيانات المدونة على السلع، وسحب عينات من السلع الغذائية وإرسالها للمعامل للتأكد من صلاحيتها مع إعدام الغير صالح منها فى الحال، وتكثيف وإحكام الرقابة على الباعة الجائلين، بالإضافة إلى استعدادات المستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة، ورعايتها وتوفير كافة الأدوية والأمصال بها، خاصة حالات التسمم الغذائى .

ومن جانبه قال وكيل وزارة التموين بالمنوفية بأنه سيتم عمل حملات للمرور على المخابز بكافة أنواعها بصفة دورية، ومستمرة لانضباط عملية إنتاج الخبز ومطابقته للمواصفات بما يضمن التواجد التموينى على مدار اليوم، وكذا التنسيق مع الجهات المعنية والأجهزة الرقابية بمديريات الطب البيطرى والصحة، بالاشتراك مع إدارة ومكاتب حماية المستهلك الفرعية، للمرور على الأسواق، وضبط المخالفات فورا، وجهزت مديرية التموين غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى البيانات والشكاوى والمقترحات، والعمل على حلها فوراً على الارقام الأتية ( 2220505- 2222711 )

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن مختار، على ضرورة جاهزية الحدائق والمتنزهات بجميع أنحاء المحافظة لاستقبال الرواد والزائرين، مشددا على رؤساء المراكز والمدن برفع القمامة والاشغالات للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمحافظة.