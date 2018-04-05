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السودان تعيد 7 نساء من ليبيا بعد انتماءهم لتنظيم داعش

الخميس، 05 أبريل 2018 11:05 ص
السودان تعيد 7 نساء من ليبيا بعد انتماءهم لتنظيم داعش عناصر من الجيش السودانى


الخرطوم (أ ف ب)
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أعلن الأمن السودانى، أن عناصره أعادوا الأربعاء من ليبيا، 7 سودانيات ينتمين لتنظيم داعش، وتم عرض السودانيات السبع وهن يرتدين الملابس السودانية التقليدية ويضعن غطاء الرأس أمام الصحفيين فى مطار الخرطوم، حيث استقبلهن أقاربهن بالتكبير.

وأفاد مراسل لوكالة "فرانس برس" أن النساء كن يصطحبن معهن 3 أطفال، وأعلن مسؤولون أمنيون أن المجموعة التى تضم شقيقتين توأمين وصلت من مدينة مصراتة الليبية.

وقال العميد فى جهاز الأمن والمخابرات الوطنى السودانى تيجانى إبراهيم، لوكالة "فرانس برس" إن النساء السبع ينتمين إلى تنظيم داعش وبعضهن شاركن فى القتال .

وكانت النساء توجهن إلى ليبيا فى 2014 و2015 للالتحاق بمقاتلى التنظيم، بحسب ما أعلن إبراهيم فى مؤتمر صحفى، فيما وقفت النساء أمام حائط حانيات رؤوسهن، وقالت إحداهن رافضة إعطاء اسمها "الحمد لله عدنا إلى بلادنا".

 

 


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