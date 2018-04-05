السكرتير المساعد للإسماعيلية يناقش آليات معالجة مياه الصرف الصحى







الإسماعيلية – جمال حراجى

عقد المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية اجتماعا لمناقشة وإستعراض آليات وسبل معالجة مياه الصرف الصحى ثنائيا أو ثلاثيا من خلال إستخدام محطات المعالجة الصغيرة وإستخدامها فى زمامات نهايات الترع، بعد عمل الدراسات والتجارب اللازمة، بحضور متولي حسن رئيس مركز ومدينه القنطرة شرق، ومديري مديريات الزراعة والموارد المائية والري، والمهندس محمد عبد السلام رئيس قطاع الإسماعيلية لمياه الشرب والصرف الصحى، ومدير جهاز شئون البيئة بالإسماعيلية .

وطالب الزغبى خلال الإجتماع بوضع خريطة الإستخدامات الصناعية للمياه للتعريف بهذه المواقع وإحتياجاتها ونوعية المياه المطلوبة وكيفية تدبيرها من مياه الصرف الصحى المعالجة أو من المياه الجوفية غير الصالحة للشرب وفصل الصرف الصناعى عن شبكة الصرف الصحى، لإمكان أعمال المعالجة وصلاحية المياه المعالجة للإستخدامات المختلفة، ووضع خطة طوارئ لمياه الشرب قابلة للتنفيذ تتماشى مع الأحداث المتوقعة للندرة المائية أوتلوثها على ان تتضمن بدائل المياه الصالحة للشرب

و أكد الزغبى على ضرورة أن يتم نقل المخلفات بكافة أشكالها بعيدا عن المجارى المائية بالتنبية على الوحدات المحلية التى يمر من خلالها الترع لمتابعة نقل المخلفات أولا بأول، وتوفير المقالب العمومية وآليات نقل المخلفات لإعادة تدويرها مرة اخرى.