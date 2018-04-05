الداخلية العراقية تعتقل قياديا بتنظيم "داعش" شمال شرق بغداد







بغداد (أ ش أ)

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، اعتقال أحد عناصر تنظيم "داعش" شمال شرق بغداد، يترأس مجموعة إرهابية تعمل بتوجيه منه.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن -فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)- إن :"قوة من استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات ألقت القبض على أحد عناصر عصابات داعش الإرهابى شمال شرق بغداد، يترأس مجموعة إرهابية تعمل بتوجيه منه"، مضيفا أن العملية نُفذت بعد ورود معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وفى سياق آخر..أعلن قائد شرطة ديالى اللواء الركن جاسم السعدى تدمير ثلاثة مقرات لداعش تم إنشاؤها حديث، لافتا إلى أن قوة قتالية خاصة فى شرطة ديالى نفذت عملية نوعية مباغتة فى عمق بساتين المخيسة (25كم شمال شرق ب‍عقوبة).

وأضاف السعدى أن :"العملية المباغتة تمت وفق معلومات استخبارية دقيقة وكانت أهم محاورها التوغل لأكثر من 5كم فى عمق بساتين كبيرة بعضها يضم طرق ملغمة، لكن تم تجاوزها والوصول إلى الأهداف خلال فترة وجيزة للغاية".