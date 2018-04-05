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الخميس، 05 أبريل 2018 07:53 م
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التربية النوعية بجامعة أسوان تنظم المعرض الختامى للأنشطة الطلابية

الخميس، 05 أبريل 2018 07:24 م
التربية النوعية بجامعة أسوان تنظم المعرض الختامى للأنشطة الطلابية المعرض الختامى للأنشطة الطلابية بجامعة أسوان


أسوان - صلاح المسن
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نظمت كلية التربية النوعية اليوم بجامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس الجامعة المعرض الختامى للأنشطة الطلابية بقسم التربية الفنية، أقيم المعرض بمقر كلية التربية النوعية الجديد.

وافتتح المعرض الدكتور أحمد سيد خليل نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتور راضى عبدالمجيد عميد كلية التربية النوعية وبحضور الدكتور حسين شحات المشرف على القسم ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية التربية النوعية، وتضمن معرض كلية التربية النوعية لوحات فنية شملت قسم التصوير والنحت والخزف وأعمال.

 

 


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