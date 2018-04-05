استشهاد فلسطينى بنيران إسرائيلية على حدود غزة







رويترز

قال مسؤولو صحة إن فلسطينيا قتل بنيران إسرائيلية على الحدود مع غزة، اليوم الخميس، فيما توفى آخر متأثرا بجراح أصيب بها قبل أيام.

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا فى مواجهات اندلعت قبل أسبوع على الحدود بين القطاع وإسرائيل إلى 19 قتيلا، وقال الجيش الإسرائيلى إن إحدى طائراته استهدفت مسلحا قرب السياج الأمنى الممتد بطول الحدود مع قطاع غزة.

وبدأ عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأسبوع الماضى احتجاجا يستمر ستة أسابيع وأقاموا خياما عند السياج الأمنى، ويطالب المحتجون بحق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة.