استشهاد فلسطينى بنيران إسرائيلية على حدود غزة

استشهاد فلسطينى بنيران إسرائيلية على حدود غزةالخميس، 05 أبريل 2018 12:22 م
الاحتلال الإسرائيلى -أرشيفية
إضافة تعليق
قال مسؤولو صحة إن فلسطينيا قتل بنيران إسرائيلية على الحدود مع غزة، اليوم الخميس، فيما توفى آخر متأثرا بجراح أصيب بها قبل أيام.
وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا فى مواجهات اندلعت قبل أسبوع على الحدود بين القطاع وإسرائيل إلى 19 قتيلا، وقال الجيش الإسرائيلى إن إحدى طائراته استهدفت مسلحا قرب السياج الأمنى الممتد بطول الحدود مع قطاع غزة.
وبدأ عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأسبوع الماضى احتجاجا يستمر ستة أسابيع وأقاموا خياما عند السياج الأمنى، ويطالب المحتجون بحق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة.
إضافة تعليق
"الحوت الأزرق" على طاولة البرلمان.. تحركات برلمانية واسعة لحظر استخدام التطبيق فى مصر.. نائب يتقدم بطلب إحاطة لتوسيع الرقابة على مثل هذه التطبيقات.. ويؤكد: تخترق بيانات المستخدمين وتعرضهم للإيذاء البدنى
نجوم يرفعون شعار "أولها شهد وأخرها دموع" مع الأهلى.. التوقيع للزمالك يكتب نهاية رحلة تاريخية لعبد الله السعيد.. إرتداء القميص الأبيض جريمة التوأم.. الهروب تهمة الحضرى.. كثرة الأزمات تنهى مشوار إبراهيم سعيد
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة