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الخميس، 05 أبريل 2018 01:08 ص
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احتجاجات حاشدة بالقدس ضد نتنياهو بسبب ترحيل المهاجرين الأفارقة

الخميس، 05 أبريل 2018 01:05 ص
احتجاجات حاشدة بالقدس ضد نتنياهو بسبب ترحيل المهاجرين الأفارقة احتجاجات ضد نتنياهو


أ ف ب
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تظاهر مئات الأشخاص فى القدس، احتجاجا على إلغاء رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو اتفاقا مع الأمم المتحدة لتسوية أوضاع عشرات آلاف المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين.

ورفع المتظاهرون وبينهم مهاجرون أفارقة لافتات كتب عليها "أوقفوا الترحيل" و"نعم لتنفيذ الاتفاق" وصورا لمهاجرين خلف القضبان، وأطلقوا هتافات تطالب نتنياهو بالعودة عن قراره إلغاء الاتفاق الذى أبرمه مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ولكنه ما لبث أن قرر إلغاءه بعد مرور ساعات فقط على اعلانه شخصيا عن تفاصيله.

ونص الاتفاق بين إسرائيل ومفوضية اللاجئين على إعادة توطين 16250 مهاجرا كحد أدنى فى دول غربية، على أن تمنح إسرائيل إقامة موقتة لعدد مماثل من المهاجرين.

وتحوّل وجود مهاجرين فى إسرائيل إلى قضية سياسية رئيسية فيما يواجه نتنياهو ضغوطا عدة على خلفية سلسلة من التحقيقات المرتبطة بالفساد.

وبحسب وزارة الداخلية الإسرائيلية، هناك نحو 42 ألف مهاجر إفريقى غير شرعى فى إسرائيل. وأمرت الحكومة الآلاف منهم بالمغادرة أو مواجهة احتمال سجنهم لأجل غير مسمى ثم ترحيلهم قسرا، قبل أن تتراجع عن الأمر.

 

 

 


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