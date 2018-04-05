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الخميس، 05 أبريل 2018 04:52 م
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إطلاق اسم الفريق صفى الدين أبو شناف على المدرسة الثانوية بالمنيا الجديدة

الخميس، 05 أبريل 2018 04:40 م
إطلاق اسم الفريق صفى الدين أبو شناف على المدرسة الثانوية بالمنيا الجديدة الفريق صفى الدين أبو شناف رئيس أركان حرب القوات المسلحة


المنيا- حسن عبد الغفار
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قرر المجلس التنفيذى المنعقد اليوم الخميس، فى ديوان عام محافظة المنيا بالإجماع إطلاق اسم الفريق صفى الدين أبو شناف رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالإجماع على المدرسة الثانوية بمدينة المنيا الجديدة تخليدا لذكراه، وتقديرًا لدوره البطولى كأحد قيادات القوات المسلحة واشتراكه فى 4 حروب ورئاسته للجنة العسكرية المصرية لاستلام سيناء عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد.
 
قال المحافظ إنه سيتم إقامة احتفالية للتكريم عقب انتهاء أعمال التجديدات التى تجرى حاليًا بالميدان بحضور عدد كبير من رموز المحافظة وقياداتها وأسرة المرحوم أبو شناف.

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