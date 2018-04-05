إطلاق أسماء شهداء الواجب على مدارس 3 مراكز ببنى سويف







وافق المجلس التنفيذى بمحافظة بنى سويف على إطلاق اسم الشهيد رجب عاطف عبد الرازق "شرطة" على مدرسة منهرو الإبتدائية الجديدة مركز إهناسيا، واطلاق اسم الشهيد محمد رشدى عبدالشافى "شرطة" على مدرسة الفنت الغربية الإبتدائية مركز الفشن.

واطلاق اسم الشهيد أسامة فراج محمد "قوات مسلحة" على مدرسة الزيتون الإعدادية بنين مركز ناصر،وذلك تخليداً تقديراً لما بذله الشهداء من تضحيات فى سبيل الدفاع عن الوطن.

وترأس المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف لاجتماع المجلس ،بحضور اللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد، والتنفيذيين المعنيين من رؤساء المدن وووكلاء الوزارات ومديرى عموم المديريات والمصالح الحكومية ، بقاعة ديوان عام المحافظة .

كما وافق المجلس على تخصيص مساحة 3 قراريط "تبرع" لإقامة محطة رفع صرف صحى بنظام الـ MBR بقرية صفط العرفا التابعة لمجلس قروى أبسوج مركز الفشن ، بالإضافة إلى الموافقة على إطلاق اسم الراحل قطب محمود مرسى، على مدرسة الخنساء الإعدادية بقرية أم الجنازير التابعة لقرية طنسا بنى مالو مركز ببا، وكذا الموافقة على اطلاق اسم المرحوم أحمد عزت كامل على مدرسة التعليم الأساسى بقرية البكرية التابعة للوحدة المحلية لقمبش الحمراء مركزببا، وذلك تقديرا لمساهمتهما المجتمعية بالتبرع لأراضى المدرستين.

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف المالى والتنفيذى للعام المالى الحالى 2017/2018 فى الفترة من 1/7/2017 حتى 1/4/2018 لمشروعات الخطة الإستثمارية للانفاق على أنشطة مد وتدعيم الكهرباء ورصف طرق وتحسين البيئة والنظافة العامة والأمن والاطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية

كما وجه المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف بتكوين فريق عمل للإعداد لتنظيم مسابقة فى الإبداع فى كل المجالات الثقافية والرياضية والفنية والعلمية والمبادرات الرائدة المنفذة التى ساهمت فى حل مشكلة ما ،أو الأفكار غير التقليدية أو التجارب الجديدة الناجحة ، وغيرها.

وأكد محافظ بنى سويف فى بيان له على أن الهدف من هذه المسابقة هو إبراز المواهب والنجاحات والأفكار والمبادرات الرائدة لتقديم الدعم لها من خلال مجلس متخصص ومتكامل ، مشيراً إلى أنه سيتم مكافأة وتحفيز كل متميز فى عمله ويؤدى مهامه بكفاءة وإبداع ونجاحه فى حل المشكلات ومواجهة التحديات ببراعة وبحلول وأساليب غير تقليدية خاصة الشباب الذين يمثلون أمل المجتمع السويفى فى تحقيق نقلة فى كافة المجالات.

وفى ذات السياق كلف محافظ بنى سويف رؤساء الوحدات المحلية بعقد مجلس تنفيذى على مستوى كل مركز وكل وحدة قروية، بالإضافة إلى التشديد على عقد لقاء المواطنين أسبوعياً على مستوى الوحدات المحلية بالمدن والقرى، وذلك فى إطار دعم اللامركزية وسرعة وتحسين الأداء التنفيذى من أجل تقديم خدمة جماهيرية أفضل وتطوير مستوى الخدمات فى القطاعات الحيوية.

وأشار محافظ بنى سويف إلى أهمية عقد مثل هذه المجالس على مستوى الوحدات المحلية بالمدن والقرى لتحقيق مستوى أفضل فى المتابعة والرقابة على القطاعات الخدمية ، والوقوف أولاً بأول على أية مستجدات، وتوفير الحلول المتاحة لها، ورفع المشكلات التى تتطلب التدخل على مستوى أعلى فى مجلس تنفيذى المحافظة، وبذلك يتم توفير الكثير من الجهد والوقت لأن أغلب المشكلات يمكن أن تُحل على مستوى الوحدات المحلية دون الحاجة إلى رفعها إلى مستويات أعلى.