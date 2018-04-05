video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 05 أبريل 2018 08:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة ربة منزل بالتسمم لتناولها جرعة دواء زائدة

الخميس، 05 أبريل 2018 08:26 ص
إصابة ربة منزل بالتسمم لتناولها جرعة دواء زائدة تسمم - أرشيفية


المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق

أصيبت ربة منزل بحالة تسمم إثر تناولها جرعة زائدة من الأقراص الدوائية عن طريق الخطأ بدائرة مركز الباجور بمحافظة المنوفية.

 

تلقى اللواء أحمد عتمامن مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى الباجور العام "أ.س.ح" ربة منزل مقيمة دائرة المركز مصابة بحالة تسمم، وتم تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى "قسم السموم".

 

وبالانتقال والفحص وسؤالها أفادت بتناولها جرعة زائدة من أقراص دوائية بطريق الخطأ، ونفت الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمن المنوفية يكشف لغز العثور على زوج مقتولا داخل شقتة

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مديرية امن المنوفية

تسمم

الباجور




لا تفوتك
الكل يقف فى أنفيلد لتحية محمد صلاح وعلم مصر يظهر بالمدرجات.. فيديو

الكل يقف فى أنفيلد لتحية محمد صلاح وعلم مصر يظهر بالمدرجات.. فيديو

8 نصائح لتجنب ممارسة ألعاب الموت بعد انتحار أطفال بسبب "الحوت الأزرق"

8 نصائح لتجنب ممارسة ألعاب الموت بعد انتحار أطفال بسبب "الحوت الأزرق"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

فيديو.. عماد أديب يدعو للحوار مع متعاطفى الإخوان.. ووحيد حامد:أنت تمهد لمصالحة

فيديو.. عماد أديب يدعو للحوار مع متعاطفى الإخوان.. ووحيد حامد:أنت تمهد لمصالحة

اعتصام عاملين بقناة الشرق.. وأيمن نور يطالب البودى جارد بمنعهم من الدخول

اعتصام عاملين بقناة الشرق.. وأيمن نور يطالب البودى جارد بمنعهم من الدخول

السفير محمود كارم يعلن انتهاء أعمال الحملة الانتخابية الرسمية للسيسى

السفير محمود كارم يعلن انتهاء أعمال الحملة الانتخابية الرسمية للسيسى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة