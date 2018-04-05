إصابة ربة منزل بالتسمم لتناولها جرعة دواء زائدة







المنوفية - محمود شاكر

أصيبت ربة منزل بحالة تسمم إثر تناولها جرعة زائدة من الأقراص الدوائية عن طريق الخطأ بدائرة مركز الباجور بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمامن مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى الباجور العام "أ.س.ح" ربة منزل مقيمة دائرة المركز مصابة بحالة تسمم، وتم تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى "قسم السموم".

وبالانتقال والفحص وسؤالها أفادت بتناولها جرعة زائدة من أقراص دوائية بطريق الخطأ، ونفت الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.