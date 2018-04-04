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381 مستوطنا إسرائيليا يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال

الأربعاء، 04 أبريل 2018 12:56 م
381 مستوطنا إسرائيليا يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال مستوطنون إسرائيليون فى باحات المسجد الأقصى _ صورة أرشيفية


رام الله أ ش أ
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اقتحم 381 مستوطنا، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال شهود عيان إن معظم المستوطنين اقتحموا الأقصى بلباسهم التلمودى التقليدي، وسط محاولات لأداء طقوس وشعائر تلمودية فى باحات المسجد المبارك.

يذكر أن 456 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى فى فترتى الاقتحامات منذ يوم أمس، ويتوقع أن ترتفع أعداد المستوطنين المقتحمين للأقصى فى فترة اقتحامات بعد ظهر اليوم.

وكانت "منظمات الهيكل" المزعوم قد دعت أنصارها وجمهور المستوطنين الى المشاركة الواسعة فى اقتحامات المسجد الأقصى خلال فترة عيد "الفصح" العبري، متضمنة دعواتها عبارات وشعارات عنصرية بحق الأقصى والمسلمين.

 


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فلسطين




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