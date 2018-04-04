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162.3 مليون دولار صادرات الإسماعيلية الزراعية خلال ثلاثة أشهر

الأربعاء، 04 أبريل 2018 10:57 ص
162.3 مليون دولار صادرات الإسماعيلية الزراعية خلال ثلاثة أشهر الدكتور السيد خليل وكيل زراعة الإسماعيلية


الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن الدكتور مهندس السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية أن حجم التصدير الفعلى من المنتجات الزراعية التى غزت الأسواق العربية والأوربية خلال الثلاثة أشهر الماضية من بداية شهر يناير وحتى نهاية مارس الماضى  2018  قد بلغت 162.3 مليون دولار، وذلك لكمية قدرها 996420 طنا.

وكان إجمالى قيمة ما تم تصديره خلال تلك الفترة من محاصيل الخضروات المجمدة والطازجة، بلغت 3.43 مليون دولار لكمية قدرها 30157طن، بينما بلغت قيمة ما تم تصديره من الفاكهة المجمدة والطازجة 126.9 مليون دولارلكمية قدرها 889102 طن، وبلغت قيمة صادرات المحاصيل الحقلية 31.9 دولار لكمية قدرها 104292 طن.

وأكد وكيل وزارة الزراعة فى بيان له اليوم، أن الصادرات الزراعية المصدرة للدول العربية والأجنبية خلال شهر مارس الماضى فقط  5.8 مليون دولار لكمية قدرها 54704 طنا، وذلك من مختلف أصناف الفاكهة الطازجة والمجمدة والخضروات الطازجة والمجمدة، والمحاصيل الحقلية والنباتات الطبية والعطرية.

وأشار الدكتورفتحى محروس مديرعام التسويق الخارجى بمديرية الزراعة بالإسماعيلية إلى أن هذة الكميات شملت تصدير أصناف من الفول السودانى وفاصوليا بيضاء، ولب قرع ومندرين وبرتقال، وعصير برتقال ورومان طازج وشرائح مانجو وزيتون أخضر، وبصل أخضر وخضروات مجمدة وخضروات مشكلة، ومعجون طماطم وفراولة مجمدة وفاصوليا خضراء وسبانخ محفوظة وشمر جاف، تم تصديرها إلى الدول العربية والدول الأجنبية ودول الاتحاد الأوروبي، وتشمل هذه الدول كل من إيطاليا، وتونس وتركيا، وأوكرانيا، والصين، وهولندا، والمملكة العربية السعودية، ورومانيا وعمان، والأردن، وأن هناك أرتفاع ملحوظ فى صادرات أصناف الموالح والفول السودانى خلال تلك الفترة عن مثيلاتها فى الأعوام السابقة.

 

 


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