122 مستوطنا يقتحمون الأقصى.. وشرطة الاحتلال تمنع موظفين اثنين من الدخول

122 مستوطنا يقتحمون الأقصى.. وشرطة الاحتلال تمنع موظفين اثنين من الدخولالأربعاء، 04 أبريل 2018 08:34 ص
مستوطنون إسرائيليون
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اقتحمت مجموعة من المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال شهود عيان إن 122 مستوطنا اقتحموا باحات الأقصى، وسط محاولات متكررة لأداء طقوس وصلوات تلمودية فيه، كما منعت قوات الاحتلال المتمركزة على أبواب المسجد الأقصى المبارك، اثنين من موظفى دائرة الأوقاف الإسلامية من دخول المسجد لمزاولة أعمالهما دون توضيح الأسباب.
وشمل القرار الموظفين بلجنة إعمار المسجد الأقصى بسام عايش، وأنس الدباغ، وكانت قوات الاحتلال قد منعت خلال الأيام الماضية عددا من موظفى الأوقاف من دخول المسجد من بينهم المنسق الإعلامى للأوقاف فراس الدبس.
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