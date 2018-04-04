وكيل وزارة الصحة يعلن منح التراخيص لـ 23 منشأة طبية بالدقهلية

وكيل وزارة الصحة يعلن منح التراخيص لـ 23 منشأة طبية بالدقهليةالأربعاء، 04 أبريل 2018 06:34 م
الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية
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وافق الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية على منح التراخيص اللازمة لتشغيل 23 منشأة وعيادة طبية وأيضا مراكز طبية للنظارات الطبية والبصريات بمراكز المنصورة وميت غمر وبلقاس بعد عرض الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.
وشملت الموافقة عيادات للكشف الطبي في تخصصات جلدية ونساء وتوليد وأسنان وباطنة وجراحة وأطفال مبتسرين وبعض المراكز للجراحة لإجراء عمليات بالإضافة إلى أنشطة للنظارات الطبية والبصريات.
ومنحت التراخيص بعد انتهاء المعاينات الفنية الخاصة بها وفقا للقانون المنظم لعمل المنشآت الطبية وذلك من قبل اللجان المشكلة لهذا الغرض ووفقا للقانون.
وأكد مكى على حرص مديرية الصحة على متابعة التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات والقواعد المنظمة للعمل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات يتم ارتكابها، وذلك حرصا على صحة وحياة المواطنين وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
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