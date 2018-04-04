video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 أبريل 2018 08:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل وزارة الصحة يعلن منح التراخيص لـ 23 منشأة طبية بالدقهلية

الأربعاء، 04 أبريل 2018 06:34 م
وكيل وزارة الصحة يعلن منح التراخيص لـ 23 منشأة طبية بالدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية


الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق

وافق الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية على منح التراخيص اللازمة لتشغيل 23 منشأة وعيادة طبية وأيضا مراكز طبية للنظارات الطبية والبصريات بمراكز المنصورة وميت غمر وبلقاس بعد عرض الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.
 
 
وشملت الموافقة عيادات للكشف الطبي في تخصصات جلدية ونساء وتوليد وأسنان وباطنة وجراحة وأطفال مبتسرين وبعض المراكز للجراحة لإجراء عمليات بالإضافة إلى أنشطة للنظارات الطبية والبصريات.
 
 
ومنحت التراخيص بعد انتهاء المعاينات الفنية الخاصة بها وفقا للقانون المنظم لعمل المنشآت الطبية وذلك من قبل اللجان المشكلة لهذا الغرض ووفقا للقانون.
 
 
وأكد مكى على حرص مديرية الصحة على متابعة التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات والقواعد المنظمة للعمل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات يتم ارتكابها، وذلك حرصا على صحة وحياة المواطنين وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ الدقهلية يكرم 100 يتيم من دور الرعاية والمؤسسات الإيوائية

الدقهلية

اخبار الدقهلية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

صحة الدقهلية

ترخيص منشات طبية




لا تفوتك
ليفربول يتسلح بمحمد صلاح فى مواجهة مانشستر سيتى بدورى الأبطال

ليفربول يتسلح بمحمد صلاح فى مواجهة مانشستر سيتى بدورى الأبطال

لعبة الحوت الأزرق .. تطبيق إلكترونى يثير الرعب بالعالم.. أدت إلى 17 حالة انتحار بين الأطفال والمراهقين أخرهم فى مصر.. 11 علامة تظهر على ممارسيها.. مسئولو اللعبة يهددون اللاعبين بالقتل.. وجهود دولية لحظرها

لعبة الحوت الأزرق .. تطبيق إلكترونى يثير الرعب بالعالم.. أدت إلى 17 حالة انتحار بين الأطفال والمراهقين أخرهم فى مصر.. 11 علامة تظهر على ممارسيها.. مسئولو اللعبة يهددون اللاعبين بالقتل.. وجهود دولية لحظرها

الخمسة الكبار يثيرون الجدل فى الأهلى.. الكابيتانو محتار بين نار الاعتزال ومطالب الاستمرار.. مفاوضات الزمالك مع متعب معقدة ومصير غامض للسعيد من عروض السعودية.. الكارت الأحمر يطارد محمد نجيب.. وإكرامى يطلب الرحيل

الخمسة الكبار يثيرون الجدل فى الأهلى.. الكابيتانو محتار بين نار الاعتزال ومطالب الاستمرار.. مفاوضات الزمالك مع متعب معقدة ومصير غامض للسعيد من عروض السعودية.. الكارت الأحمر يطارد محمد نجيب.. وإكرامى يطلب الرحيل

س & ج.. ما هو موقف معارى الأهلى فى السعودية من العودة؟

س & ج.. ما هو موقف معارى الأهلى فى السعودية من العودة؟

شاهد الأطفال الأيتام ينشدون "قالوا إيه" من داخل أكاديمية الشرطة (صور)

شاهد الأطفال الأيتام ينشدون "قالوا إيه" من داخل أكاديمية الشرطة (صور)

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة