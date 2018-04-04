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وفاة الطفل الثانى الملتصق بعد عملية الفصل بمستشفى أطفال المنصورة

الأربعاء، 04 أبريل 2018 01:28 م
وفاة الطفل الثانى الملتصق بعد عملية الفصل بمستشفى أطفال المنصورة التوأم الملتصق


الدقهلية ـ شريف الديب
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أعلنت مستشفي الأطفال الجامعي بالمنصورة، برئاسة الدكتور أحمد الرفاعي مدير المستشفى، وفاة الطفل الثاني الملتصق عقب الخروج من غرفة العمليات، وتدهور حالته الصحية بعد عملية الفصل التى تمت لمحمود وعبد الرحمن الملتصقين من جانب الصدر والبطن، بالإضافة إلى التصاق فى القلب والكبد والأمعاء وتداخل معقد في الأوعية الدموية الخاصة بالقلب.

وأشار الفريق الطبي المشارك فى العملية، إلى أن التوأم كان ملتصقا من منطقة الصدر والبطن والوريد الأجوف العلوي للطفل محمود يصب فى الأذين الأيمن للطفل عبد الرحمن مما تسبب فى ارتفاع ضغط الدم وزيادة نسبة ضخ الدم في الدورة الدموية لديه، ويشتركان فى إثنى عشر واحد، وتوجد وصلة أخرى فى الأمعاء الدقيقة، ولدى كل منهما مشاكل خلقية فى القلب، مما يشكل خطورة قاتلة على حياة الطفلين.

وتمت عملية الفصل وتوفى الطفل محمود كما كان متوقعا بعد عملية الفصل مباشرة، كما توفي الطفل الثاني بعد عدة ساعات من عملية الفصل نتيجة الهبوط الحاد فى القلب وارتفاع ضغط الدم وارتفاع إنزيمات الكبد.

يذكر أن شارك فى الجراحة 6 فرق طبية، فريق جراحي عالي الكفاءة مكون من الدكتور محمد الغزالي، أستاذ ورئيس قسم جراحة الأطفال بمستشفى الأطفال الجامعي وكلية الطب جامعة المنصورة، وجميع أعضاء هيئة التدريس بقسم جراحة الأطفال بالمستشفى، والدكتور محمد عبد الوهاب، أستاذ جراحة الجهاز الهضمي والكبد وأستاذ زراعة الكبد.

كما شارك ايضا فريق جراحة القلب برئاسة الدكتور عادل الجمل، أستاذ جراحة القلب والصدر والمتخصص في جراحة العيوب الخلقية في قلب الأطفال، والدكتور جمال زكريا أستاذ التخدير ورئيس جناح العمليات بالمستشفى، وفريق وحدة أمراض القلب الأستاذ الدكتور مجدي أبو الخير أستاذ أمراض القلب ورئيس قسم طب الأطفال، والدكتورة هالة المرصفاوي أستاذ أمراض قلب الأطفال، وفريق الأشعة الدكتور اشرف عبد الرحمن استشاري الأشعة التشخيصية في المستشفى.

 

 
 

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