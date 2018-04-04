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الأربعاء، 04 أبريل 2018 02:24 م
خالد صلاح
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وصول حافلات لمخيم الوافدين لنقل دفعة جديدة من مسلحى جيش الإسلام إلى جرابلس

الأربعاء، 04 أبريل 2018 01:39 م
وصول حافلات لمخيم الوافدين لنقل دفعة جديدة من مسلحى جيش الإسلام إلى جرابلس خروج المسلحين من الغوطة ـ صورة أرشيفية


دمشق (أ ش أ)
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أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن عددا من الحافلات وصلت،اليوم الأربعاء، إلى مخيم الوافدين لنقل دفعة جديدة من مسلحى "جيش الإسلام" وعائلاتهم من دوما إلى مدينة جرابلس.

وأوضحت الوكالة أن الحافلات وصلت إلى ممر مخيم الوافدين لنقل الدفعة الثالثة من مسلحى "جيش الاسلام" وعائلاتهم من مدينة دوما بالغوطة الشرقية باتجاه مدينة جرابلس .

وغادرت أمس الدفعة الثانية من مسلحى“جيش الإسلام” وعائلاتهم عبر الحافلات من مدينة دوما إلى منطقة جرابلس تمهيدا لإخلاء المدينة من المسلحين وعودة جميع مؤسسات الدولة إليها.

فى سياق متصل، أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان،مقره لندن، أن فصيل جيش الإسلام المعارض أفرج عن خمسة أسرى من قوات النظام ،اليوم الأربعاء، بموجب اتفاق فى مدينة دوما بالغوطة الشرقية.

وأوضح مدير المرصد رامى عبد الرحمن،وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية، أن مقاتلى جيش الإسلام كانوا قد أسروا هؤلاء من مدينة عدرا التابعة لدوما فى ريف دمشق قبل نحو خمس سنوات.

 


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