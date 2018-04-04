وزير الصحة ومحافظ بورسعيد يتفقدان أعمال تطوير وحدتى الكاب وبحر البقر القديمة

وزير الصحة ومحافظ بورسعيد يتفقدان أعمال تطوير وحدتى الكاب وبحر البقر القديمةالأربعاء، 04 أبريل 2018 01:10 م
وزير الصحة
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تفقد الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، ظهر اليوم، يرافقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أعمال تطوير وحدتى رعاية أولية الكاب وبحر البقر القديمة، حيث يتم تطويرهما بحوالى 16 مليون جنيه، تمهيداً لدخولهما منظومة التأمين الصحى الجديدة.
أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن وحدة الكاب تتكون من أرضى وعلوى وأنشأت عام 1981، ويتم تطويرها ورفع كفاءتها بحوالي 8 ملايين جنيه، لافتاً إلى أنها كانت تخدم 1701 مواطن، وعند تطبيق النظام الجديد سيتم ربط 20 ألف مواطن عليها لتقدم لهم الخدمة الطبية، مشيراً إلى أنها تبعد عن المستشفى العام ببورسعيد حوالى 35 كيلو.
وأضاف "مجاهد" أن وحدة بحر البقر القديمة يتم رفع كفاءتها، حيث تتكون من أرضى وعلوى، وتم إنشاؤها عام 1987، وتبعد عن المستشفى العام ببورسعيد 42 كيلو، لافتاً إلى أن الوزير وجه بسرعة الانتهاء من تلك الوحدات قبل بداية يوليو القادم.
جدير بالذكر أنه يتم تطوير ورفع كفاءة 22 وحدة أولية بمحافظة بورسعيد، بالإضافة إلى إنشاء 18 وحدة جديدة.
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