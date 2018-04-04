وزير الصحة: لون موحد لجميع الوحدات الصحية بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

بورسعيد - محمد عزام

تفقد الدكتور أحمد ‏عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، مساء اليوم، يرافقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مستشفيات النصر للتأمين الصحي وبورسعيد العسكري ووحدة طب المناخ .

أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ان السيد وزير الصحة والسكان والسيد محافظ بورسعيد تفقدا وحدة رعاية أولية طب المناخ، والتي تتكون من أرضي وعلوي و يتم تطويرها بتكلفة حوالى 8 مليون و 800 ألف جنيه، حيث أنشئت عام 1936، لافتاً إلى أن وزير الصحة وجه بكود "لون واحد" موحد لجميع الوحدات الطبية الموجودة بمنظومة التامين الصحى الجديدة.

كما تفقدا أعمال التطوير والإنشاء لمستشفى النصر للتأمين الصحى والمتخصصة فى أورام الأطفال، بالإضافة إلى مستشفى بورسعيد العسكرى، حيث تم عرض إمكانيات المستشفى من حيث الأجهزة الطبية وغرف العمليات والعيادات الخارجية، وما تقدمه المستشفى من خدمات طبية.

الجدير بالذكر أنه يتم تطوير ورفع كفاءة 22 وحدة أولية بمحافظة بورسعيد، بالإضافة إلى إنشاء 18 وحدة جديدة، فضلاً عن وجود 11 مستشفى، وذلك تمهيداً لتطبيق قانون التأمين الصحى الجديد.

كما أجرى وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية ميدانية بأعمال تطوير وحدة المناخ الصحية بمحافظة بورسعيد للوقوف علي جاهزيتها لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل.

واطلع الوزير، على مخطط تطوير الوحدة وطالب الشركة المنفذة أن تكون المساحات الإنشائية 1500 متر مربع مع توافر جميع الغرف الخاصة بالتخصصات الطبية الأساسية

وقال وزير الصحة إن قيمة التكلفة للوحدة الصحية بلغت نحو 9 ملايين جنيه .

ووجه وزير الصحة الشركة المنفذة لتطوير المستشفيات الخاصة بمنظومة التأمين الصحى الشامل بتوحيد جميع الواجهات كل بالألوان الأزرق والأخضر وعليها شعار وزارة الصحة .

وكان قد قام وزير الصحة بجولة تفقدية ميدانية شملت مستشفى بورفؤاد العام، ومستشفى الطوارئ، ومركزى صحة أول وثانى، ومركز طبى الحرفيين التى تقع جميعها فى نطاق مدينة بورفؤاد.

كما كان قد تفقد في أول جولاته عددا من المراكز الصحية بحى جنوب بورسعيد للتأكد من مدى جاهزيتها لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد