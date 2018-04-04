وحدة التخطيط الاستراتيجى بجامعة بنها تناقش خطتها السنوية يوليو المقبل







القليوبيه - نيفين طه

اجتمع اليوم، مديرى ونواب وحدات التخطيط الاستراتيجى بكليات جامعة بنها، وهيئة المكتب التنفيذى للوحدة المركزية، برئاسة الدكتور جمال عبدالعزيز مدير التخطيط الاستراتيجى بالجامعة.

وحددت وحدة التخطيط الاستراتيجى بجامعة بنها خلال الاجتماع، شهر يوليو المقبل، للقيام بمتابعة الخطة الاستراتيجية للجامعة وكلياتها الخمس عشره، على أن تستمر أعمال المتابعة أربعة أيام.

وأكد عبدالعزيز،إن الوحدة ستقوم بعمل تقييم لأداء إدارة الجامعة والكليات خلال شهرى يوليو وديسمبر من كل عام، وتسعى الجامعة إلى تحقيق معدل انجاز لخطة الجامعة الاستراتيجية إلى 65% طبقاً لقرار مجلس الجامعة، وأن متابعة الخطط الاستراتيجية القادمة ستكون تراكمية القياس.