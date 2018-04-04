هيئة قناة السويس تنظم المؤتمر العلمى التوعوى الـ15 للتوحد







الإسماعيلية- جمال حراجى

تنطلق فعاليات المؤتمر العلمى التوعوى الخامس عشر للتوحد، تحت عنوان "معًا لتقبل التوحد"، فى العاشرة من صباح غدا الخميس، وذلك بقاعة المؤتمرات بمركز المحاكاة والتدريب البحرى التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، تحت رعاية الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة.

ينعقد المؤتمر الطبى بالتنسيق مع الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوى الإعاقة والتوحد، برئاسة مها هلالى مؤسس ورئيس مجلس إدارة الجمعية، وقسم طب الأطفال بمستشفيات هيئة قناة السويس برئاسة الدكتور ممدوح تركى المسئول عن مركز الهيئة لرعاية ذوى القدرات الخاصة، يأتى المؤتمر على هامش مشاركة هيئة قناة السويس فى احتفالات اليوم العالمى للتوحد، ويتضمن جلسات علمية ومحاضرات لنخبة من أساتذة وخبراء طب الأطفال والصحة النفسية فى الجامعات المصرية والجمعيات المهتمة بمرض التوحد "الأوتيزم".

تبدأ فعاليات المؤتمر بالجلسة العلمية الأولى ويتخللها عدة محاضرات، فتتناول مها هلالى، فى المحاضرة الأولى، ما يتعلق بتطور المعارف والحقوق والخدمات للأشخاص ذوى اضطرابات طيف التوحد، كما تستعرض منى أحمد منسقة قسم التخاطب بالجمعية، فى المحاضرة الثانية، كيفية تنمية اللغة والتواصل لدى الأشخاص ذوى التوحد، ثم تتعرض الدكتورة ذكية عباس منسقة قسم التربية النفس حركية بالجمعية، إلى أهمية التربية النفس حركية لمرضى التوحد، فيما يشرح الدكتور سيد الجارحى مدرس الصحة النفسية بجامعة الفيوم، المشكلات السلوكية لدى المراهقين ذوى اضطراب طيف التوحد، وتوضح الدكتورة هالة رمضان الأستاذ المساعد بقسم التربية الخاصة بكلية التربية جامعة قناة السويس، علامات التحسن من أعراض التوحد.

عقب ذلك، تبدأ الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وتتضمن كلمة كل من الدكتور ممدوح تركى مدير مركز رعاية ذوى القدرات الخاصة بالهيئة، ومها هلالى، فيما تقدم الدكتورة أمانى غريب الأستاذ المساعد بقسم التربية الخاصة بكلية التربية جامعة قناة السويس خلال الجلسة عرضاً تقديمياً عن مركز الهيئة لرعاية ذوى القدرات الخاصة وأهم إنجازاته.

ثم تستهل الجلسة العلمية الثانية أعمالها، بمحاضرة لوائل رأفت رئيس قسم تعليم المهارات الأكاديمية بالجمعية المصرية لذوى الإعاقة والتوحد، عن تعليم المهارات الأكاديمية للأشخاص ذوى اضطراب طيف التوحد، كما يوضح مصطفى يوسف رئيس قسم تعليم مهارات الحاسب الآلى بالجمعية ما يتعلق باستخدام التكولوجيا للأشخاص المصابين بالتوحد، فيما يستعرض محمود فؤاد نائب مدير التربية الخاصة للفصول الكبرى بالجمعية، تجربة الجمعية فى تعليم شبابها ذوى اضطراب طيف التوحد من خلال برنامجها لتأهيل الكبار، ويطرح محمد الحناوى المدير التنفيذى للجمعية إشكالية التشغيل والتوظيف للأشخاص ذوى اضطراب التوحد، أما استراتيجيات التعلم النشط للأشخاص ذوى اضطراب طيف التوحد تتناولها هدى الأنشاصى بقسم التوجيه بالتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم.