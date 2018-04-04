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هيئة الأركان الروسية: سننتهى من إخراج مسلحى الغوطة خلال أيام

الأربعاء، 04 أبريل 2018 12:28 م
هيئة الأركان الروسية: سننتهى من إخراج مسلحى الغوطة خلال أيام إجلاء سكان الغوطة وإخلاءها من المسلحين


موسكو أ ش أ
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أعلن رئيس غرفة العمليات فى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية سيرجى رودسكوى، أن عملية إجلاء المسلحين من الغوطة الشرقية بريف دمشق ستنتهى فى غضون أيام.

وقال رودسكوى - فى مؤتمر (موسكو السابع للأمن الدولي) الذى عقد اليوم الأربعاء، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، " يتم حاليا إجلاء المسلحين من دوما، مؤكدا ضرورة استكمال العملية الإنسانية فى الغوطة الشرقية خلال الأيام المقبلة".

واعتبر أن الولايات المتحدة تخطط لتقسيم سوريا والتأسيس لحرب جديدة، مضيفا" إن واشنطن اتخذت مسارًا جديدًا لتقسيم سوريا، فهم يبذلون الآن كامل إمكاناتهم لإشعال صراع سيتحول عاجلًا إلى حرب جديدة، يقاتل فيها الكل ضد الكل".

وفيما يتعلق بتنظيم (داعش) الإرهابي، قال رودسكوي" إن النتائج الرئيسية للعمليات الروسية التى أسفرت عن دحر التنظيم فى سوريا، وألحقت به أضرارًا فادحة، هيأت الظروف المناسبة لإنهاء الصراع فى سوريا، وإطلاق التسوية السلمية، واستعادة المؤسسات الحكومية لدورها فى الأراضى المحررة".

وأضاف" إن الجيش السورى وبدعم من القوات الجوية الروسية، تمكن من تطهير أكثر من 6.5 ألف هكتار من الأراضى السورية، وأكثر من 1.5 ألف كم من الطرق".

 


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