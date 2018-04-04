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الأربعاء، 04 أبريل 2018 08:01 م
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نقل 3000 اسطوانة غاز طهى لأهالى العريش والشيخ زويد بشمال سيناء

الأربعاء، 04 أبريل 2018 07:12 م
نقل 3000 اسطوانة غاز طهى لأهالى العريش والشيخ زويد بشمال سيناء اسطوانات البوتاجاز


شمال سيناء ـ محمد حسين
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انتهت محطة تعبئة غاز الطهى فى مدينة بئر العبد بشمال سيناء، من تعبئة 3000 اسطوانة غاز وبدأت سيارت نقل فى توصيلها للأهالى فى مدينتى العريش والشيخ زويد.
 
وقال محمد عيد اللواء مساعد رئيس مركز ومدينة بئر العبد، ان التعبئة تتم تحت اشراف مجلس مدينة بئر العبد وتموين شمال سيناء، يعقبها نقل الأسطوانات تحت حراسة امنية للعريش والشيخ زويد.
 
 
 

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