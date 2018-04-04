نقل 3000 اسطوانة غاز طهى لأهالى العريش والشيخ زويد بشمال سيناء







شمال سيناء ـ محمد حسين

انتهت محطة تعبئة غاز الطهى فى مدينة بئر العبد بشمال سيناء، من تعبئة 3000 اسطوانة غاز وبدأت سيارت نقل فى توصيلها للأهالى فى مدينتى العريش والشيخ زويد.

وقال محمد عيد اللواء مساعد رئيس مركز ومدينة بئر العبد، ان التعبئة تتم تحت اشراف مجلس مدينة بئر العبد وتموين شمال سيناء، يعقبها نقل الأسطوانات تحت حراسة امنية للعريش والشيخ زويد.