نقل 3000 اسطوانة غاز طهى لأهالى العريش والشيخ زويد بشمال سيناء

نقل 3000 اسطوانة غاز طهى لأهالى العريش والشيخ زويد بشمال سيناءالأربعاء، 04 أبريل 2018 07:12 م
اسطوانات البوتاجاز
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انتهت محطة تعبئة غاز الطهى فى مدينة بئر العبد بشمال سيناء، من تعبئة 3000 اسطوانة غاز وبدأت سيارت نقل فى توصيلها للأهالى فى مدينتى العريش والشيخ زويد.
وقال محمد عيد اللواء مساعد رئيس مركز ومدينة بئر العبد، ان التعبئة تتم تحت اشراف مجلس مدينة بئر العبد وتموين شمال سيناء، يعقبها نقل الأسطوانات تحت حراسة امنية للعريش والشيخ زويد.
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